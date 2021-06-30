Ф1 как искусство: 10 лучших фото Сафронова с ГП Штирии

Фотограф: Евгений Сафронов

«На входе в паддок в этот раз были установлены специальные экраны, через которые можно было общаться с болельщиками в формате телеконференции. И, конечно, есть немало гонщиков, которые либо вообще игнорировали эту историю, либо делали все формально: коротенько ответили на один вопрос, помахали ручкой – и пошли дальше.

Но, к счастью, были и те, кто общался очень активно. Расселл, Леклер, Сайнс, даже Алонсо – и конечно, Риккардо. Они проводили максимум возможного времени в этой зоне. Экранов там стояло четыре – и нередко какой-то пилот из этой пятерки по очереди подходил ко всем четырем. И болтали, и шутили, и танцевали, и позировали – Риккардо даже какую-то песенку болельщикам спел.

Для фотографов же это просто подарок. Потому что, во-первых, налицо живое общение и эмоции. А во-вторых, сейчас это редкий момент, когда пилотов можно сфотографировать без надоевших масок».

Прим.: возможность поучаствовать в дистанционном общении с пилотами и другими важными персонами паддока разыгрывается компанией Red Bull среди всех желюащих. Для участия в розыгрыше надо зарегистрироваться вот здесь.