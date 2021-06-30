Ф1 как искусство: 10 лучших фото Сафронова с ГП Штирии
На этот раз наш фотоколумнист рассказывает об австрийских муравьях и о том, почему ночью с субботы на воскресенье он молится об отсутствиии дождя
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Даниэль Риккардо на входе в паддок
Фотограф: Евгений Сафронов
«На входе в паддок в этот раз были установлены специальные экраны, через которые можно было общаться с болельщиками в формате телеконференции. И, конечно, есть немало гонщиков, которые либо вообще игнорировали эту историю, либо делали все формально: коротенько ответили на один вопрос, помахали ручкой – и пошли дальше.
Но, к счастью, были и те, кто общался очень активно. Расселл, Леклер, Сайнс, даже Алонсо – и конечно, Риккардо. Они проводили максимум возможного времени в этой зоне. Экранов там стояло четыре – и нередко какой-то пилот из этой пятерки по очереди подходил ко всем четырем. И болтали, и шутили, и танцевали, и позировали – Риккардо даже какую-то песенку болельщикам спел.
Для фотографов же это просто подарок. Потому что, во-первых, налицо живое общение и эмоции. А во-вторых, сейчас это редкий момент, когда пилотов можно сфотографировать без надоевших масок».
Прим.: возможность поучаствовать в дистанционном общении с пилотами и другими важными персонами паддока разыгрывается компанией Red Bull среди всех желюащих. Для участия в розыгрыше надо зарегистрироваться вот здесь.
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Ландо Норрис между 1-м и 2-м поворотами
Фотограф: Евгений Сафронов
«Если вы думаете, что я взял кисточку в фотошопе и затемнил все вокруг машины, то ошибетесь. Свет на трассе был именно таким. Когда солнце пробивается через облачность, на трассе есть темные и светлые пятна, которые прекрасно просматриваются – и которые можно использовать в художественных целях.
Конечно, тут нужно определенное везение. Очень часто конфигурация световых пятен прекрасная – но как назло они остаются пустыми, в них никак не может попасть ни одна машина. Здесь же все очень удачно совпало».
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Деталь Mercedes W12 и рука Льюиса Хэмилтона
Фотограф: Евгений Сафронов
«Кадр сделан после квалификации. Макс, припарковавшись, вылез, поприветствовал зрителей и куда-то пошел, весь из себя такой довольный. Льюис же достаточно долго ходил вокруг своей машины, а потом вокруг болида Red Bull. Чужой автомобиль он трогать не стал, а вот днище своей машины пощупал, потом внимательно на что-то посмотрел, потом снова пощупал...
Думаю, вряд ли Льюис пытался нам намекнуть, что не смог взять поул именно из-за этой аэродинамической детали. Но символично, что ощупывал он именно тот край днища, который зимой командам пришлось подрезать из-за поправок в правилах. Из-за чего, как утверждают некоторые эксперты, Mercedes и Aston Martin и потеряли в скорости по сравнению с соперниками».
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Эстебан Окон между 4-м и 5-м поворотами
Фотограф: Евгений Сафронов
«Я в прошлом уже жаловался на непростые условия, в которых делаются такие кадры. Обязательно в траве окажутся муравьи, которые норовят заползти тебе куда угодно. В том числе в рюкзак – так что, даже когда будешь обрабатывать этот снимок в пресс-центре, муравьи могут тебя покусывать, обеспечивая своего рода эффект присутствия.
С точки зрения технологии съемки тоже не все просто. Машины выскакивают из-за склона – и точно сфокусироваться на болиде достаточно сложно. Но фотографии стоят этих усилий. Ведь австрийская трасса – чуть ли не единственная, где можно поснимать такие композиции, с цветами и зеленью, непосредственно на краю трассы.
Плюс еще очень клево, что у трассы есть серьезный рельеф – в отличие от многих других автодромов, где все ровное, одинаковое и никакое».
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Шарль Леклер на подходе к 4-му повороту
Фотограф: Евгений Сафронов
«Тут мы имеем дело с чистым везением – конечно, во время съемки ты не сможешь увидеть такую мелкую деталь, специально ради нее прицелиться и так далее… И прозрачную пленку с визора я увидел на заднем крыле Ferrari уже гораздо позже, во время обработки фотографии».
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Пелотон между 1-м и 2-м поворотами на первом круге гонки
Фотограф: Евгений Сафронов
«Этот кадр снят из 3-го поворота прямым прострелом чуть ли не через всю трассу – с помощью 600-миллиметрового объектива. Одна из прелестей австрийской трассы – как раз в том, что я могу сначала «отстрелять» вот такой дальний план на «шестисотку», а потом (пока машины недолгое время находятся за холмом) взять вторую камеру и снимать более крупным планом машины в 3-м повороте.
Тем более, что разного рода контакты и инциденты на первом круге если и случаются, то чаще всего в 3-м или 4-м поворотах. Так что, позиция, с которой я сделал этот снимок – можно сказать, безальтернативная в момент начала заезда. Правда, на этот раз гонка вышла не слишком богатой на экшен.
Хотя момент, когда Гасли в 4-м повороте развернул Джовинацци, поначалу был весьма адреналиновым – когда ты смотришь на происходящее в видоискатель, тебе кажется, что вот сейчас в эту машину кто-то въедет, а потом взлетит, будет куча обломков и какой-то кошмар… Но в итоге, к счастью для пилотов и команд, все обошлось без новых столкновений».
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Никита Мазепин на стартовой прямой
Фотограф: Евгений Сафронов
«Кадр сделан ближе к финишу гонки – когда я, как обычно, постепенно перемещался ближе к пит-лейну и подиуму. Наверняка сразу понятно, что меня привлекли эти рваные следы от шин – тем более, что в эти часы, при этом конкретном освещении они неожиданно контрастно выделяются на фоне асфальта.
Само собой, желтых тонов я добавил при позднейшей обработке фотографии – в реальности свет не был столь закатным. Но в таком цвете, на мой взгляд, картинка воспринимается только лучше.
Конечно, снимать такой кадр надо под финиш гонки – дождавшись того, чтобы все выезжавшие на трассу машины (а наряду с Ф1 в этот уик-энд гонялись W Series и Суперкубок Porsche) оставили побольше следов на прямой. Но при этом есть риск, что ночью на воскресенье пойдет дождь и смоет всю эту красоту – поэтому, засыпая вечером в субботу, ты держишь пальцы, чтобы ночью обошлось без осадков».
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Макс Ферстаппен в последнем повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«Еще один кадр, который снят на последнем секторе на последних кругах гонки. Такими экспериментами я обычно занимаюсь, когда уже отработал всю изначально запланированную на гонку программу – и позволяю себе перейти в своеобразный креативный режим.
В этом режиме ты не особо тщательно контролируешь процесс и часто плохо представляешь, что в итоге у тебя получится. И даже не смотришь сразу сделанные фотографии: нажимаешь на кнопки, оставляя многое на волю случая – а оцениваешь результаты уже потом, по возвращении в медиа-центр.
И в этом есть особая магия. Ты чувствуешь себя, как человек с пленочным фотоаппаратом, который мог увидеть свои снимки только после проявки и печати.
Что касается этой конкретной фотографии, на мой взгляд, она отлично передает не столько динамику болида, сколько сам дух происходящего на гонке Формулы 1».
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Макс Ферстаппен пересекает линию финиша
Фотограф: Евгений Сафронов
«В Формуле 1 нечасто ловишь открытые эмоции. Поэтому особенно цены вот такие моменты, когда эти эмоции выражаются не только мимикой, но и телом – и при этом их одновременно выражает человек двадцать.
Макс вдобавок, как мы помним, немного замедлился на подъезде к зоне Red Bull на пит-волле и потом немного побуксовал. Как я слышал, FIA ему потом за это сделала мини-выговор (мол, сзади накатывали другие машины и замедляться в этой ситуации было созданием ненужных рисков) – мне же такие моменты, наоборот, нравятся».
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Макс Ферстаппен на подиуме
Фотограф: Евгений Сафронов
«Изначально на награждении я снимал стандартные – мы еще называем их «агентскими» – кадры на фоне большого баннера с рекламой BWT. Но потом мне показалось, что этого BWT в кадре многовато. И что для съемок разбрызгивания шампанского лучше сместиться правее – чтобы Макс оказался на черном фоне брызги нормально проявились. И чутье меня не подвело.
Вдобавок автоматика фотоаппарата заведомо сделала более длинную выдержку, и все эти брызги слегка размылись. Сам я рассчитывал скорее на короткую выдержку, благодаря которой брызги замораживались бы, зависали в воздухе – но камера подумала чуть иначе, и так вышло даже лучше. Картинка вышла более динамичной, плюс с парой забавных деталей – к примеру, тем, как струя ударяется о руку Макса, или тем, как он придерживает бейсболку.
При этом хочу немного поругаться на сам подиум Ф1 – в сравнении, к примеру, с подиумом W Series. Девчонки выходили на подиум, радуясь, улыбаясь, крича – и ты сразу понимал, насколько это для них круто, заражался их энергией. Хэмилтон же и Боттас были на подиуме никакими: типа окей, еще один кубок – можно уже идти? На мой взгляд, такое поведение немного обесценивает Гран При. Ведущий надрывается, призывает всех праздновать – а на деле мы видим унылые мины.
Конечно, можно сказать, что мерседесовцам особенно нечему было радоваться – по сути они ведь гонку проиграли. Что ж, пусть тогда расстраиваются как следует, демонстрируют все свое отчаяние и готовность дать бой в следующий раз. Так что, я не против, если в дополнение к куче разных странных штрафов в Ф1 введут еще и штраф за отсутствие эмоций на подиуме».