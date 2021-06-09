Ф1 как искусство. 10 лучших фото Сафронова с гонки в Баку

Фотограф: Евгений Сафронов

«На этом кадре не зря мы видим болиды Формулы 2. Ведь вторая гонка Ф2 в субботу стартовала примерно в то же время, в которое в воскресенье финишировал заезд Ф1. И это значит, что машины Формулы 1 в таком свете по ходу уик-энда увидеть не получится.

Плюс старт той гонки еще немного перенесли из-за красных флагов в квалификации Ф1. И я этой задержке был несказанно рад. Чем позже – тем ниже солнце – и тем уже полоска света, с которой я хотел поиграть. Правда, на этот раз я перестарался с желаниями – полоска исчезла еще в начале гонки.

Но несколько кадров мне удалось сделать – и вдобавок машина Лоусона в нужны момент плюнула огнем из выхлопа, благодаря чему картинка стала еще колоритнее. На снимке это пламя не очень хорошо заметно, но оно есть – и из-за него кадр особенно интересно рассматривать. У меня есть и фотография, где огня больше и он заметен лучше – но, как это ни странно, впечатления от того снимка менее яркие».