Ф1 как искусство. 10 лучших фото Сафронова с гонки в Баку
Эмоции Роберта Шварцмана, дым из-под колес болида Кими Райкконена – и нестандартный ракурс аварии Макса Ферстаппена
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Лайам Лоусон (Формула 2) в 9-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«На этом кадре не зря мы видим болиды Формулы 2. Ведь вторая гонка Ф2 в субботу стартовала примерно в то же время, в которое в воскресенье финишировал заезд Ф1. И это значит, что машины Формулы 1 в таком свете по ходу уик-энда увидеть не получится.
Плюс старт той гонки еще немного перенесли из-за красных флагов в квалификации Ф1. И я этой задержке был несказанно рад. Чем позже – тем ниже солнце – и тем уже полоска света, с которой я хотел поиграть. Правда, на этот раз я перестарался с желаниями – полоска исчезла еще в начале гонки.
Но несколько кадров мне удалось сделать – и вдобавок машина Лоусона в нужны момент плюнула огнем из выхлопа, благодаря чему картинка стала еще колоритнее. На снимке это пламя не очень хорошо заметно, но оно есть – и из-за него кадр особенно интересно рассматривать. У меня есть и фотография, где огня больше и он заметен лучше – но, как это ни странно, впечатления от того снимка менее яркие».
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Фотограф: Евгений Сафронов
«Этот кадр снят, когда пилоты шли на пресс-конференцию. При этом от подиума идти им достаточно долго – и фотографы успевают их увидеть и занять нужную позицию. И так как пилоты Ф2 еще не хлебнули привычного по Ф1 пафоса, вокруг них не толпится куча пресс-атташе и других людей – их достаточно просто поймать втроем в один кадр».
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Карлос Сайнс в 10-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«Классический кадр из Баку – и еще одно сочетание древности и современности, которое мне чрезвычайно нравится.
Чтобы сделать этот кадр, я буквально вжался в угол дома и на вытянутых руках вслепую протянул камеру через забор. И самое сложное в этот момент – конечно, точно выставить ракурс. Потому что даже при смещении фотоаппарата на какие-то миллиметры картинка рассыпается, обрезаются важные элементы и так далее. Оставить в кадре и стену, и некоторое количества неба над ней, и машину было непросто.
Обычно я снимаю с этой точки на закате, при хорошем закатном свете, когда хорошо прорабатывается фактура стены. В этот же раз Формулы 1 не ездила на закате, на точку я пришел среди бела дня – и решил, что раз стена в тени, пусть она и будет тенью. Картина в результате получилась даже символичной: Ferrari выскакивает из непростого, темного периода своей истории».
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Фотографы на крыше здания с видом на проспект Нефтяников
Фотограф: Евгений Сафронов
«Коллеги в этот момент снимают классический кадр с трассы в Баку, где машины едут в противоположных направлениях по двум сторонам улицы – а на заднем плане видны силуэты зданий в виде языков пламени.
Изначально я тоже забрался на крышу именно за этим кадром, но для него есть идеальная точка – и ее уже занимает человек, стоящий в кадре слева. И становиться пятым с правого края смысла уже нет – картинка уже не будет такой чистой и правильной, как хотелось бы.
Поэтому сначала я ждал, что кто-нибудь из фотографов освободит место – и не дождался. Пострелял немного из-за чужого затылка – а потом понял, что те, кто мне «мешают», могут и помочь. Я сменил длиннофокусный объектив (которым обычно все пользуются на этой точке) на широкоугольный – и получилась картинка, которая хорошо показывает нестандартную атмосферу городской гонки».
Пьер Гасли в 11-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«В Баку я стараюсь поменьше снимать машины крупно и почаще использовать то, что окружает трассу – поэтому, наверное, именно на этом Гран При я активнее всего использую широкоугольный объектив.
Этот снимок сделан через окно в решетке. Но когда я только пришел на эту точку, рядом с этим окном стоял один из маршалов – и мне сказали, что раз здесь маршальский пост, никто ради нас двигаться не будет. Но всегда можно вступить в диалог – и в итоге девушка по имени Жаля даже согласилась мне немного попозировать.
На всякий случай обращу внимание на пульт, с которым работают маршалы. Как нетрудно догадаться, с его помощью включается соответствующая информация на ближайшем экране, который заменяет привычные желтые или красные флаги.
Кстати, в момент, когда ты делаешь такой снимок, машина проскакивает буквально под тобой. И ремень фотоаппарата лучше перекинуть через шею – снимать так менее удобно, но зато есть гарантия, что камера не окажется на асфальте или, что было бы еще хуже, не упадет прямиком на болид».
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Шарль Леклер перед стартом гонки
Фотограф: Евгений Сафронов
«Обычно после того, как играет национальный гимн, фотографы выдвигаются в сторону первого поворота. Но трасса в Баку хороша среди прочего тем, что первый поворот здесь расположен достаточно близко от линии старта – добежать до него можно буквально за минуту. Поэтому после гимна можно задержаться на решетке и поснимать происходящее перед стартом.
Как мы знаем, перед стартом пилотам приходится одеваться и занимать место в кокпите дважды: перед выездов из боксов, а потом – уже непосредственно перед стартом гонки. И хотя, казалось бы, в обоих случаях эта процедура весьма важна, во второй раз, по моим наблюдениям, гонщики делают все гораздо размереннее и тщательнее.
К примеру, Шарль в эти минуты тщательно просушил голову, попил какой-то свой специальный напиток, все аккуратно подсоединил, проверил, расправил… Со стороны это выглядело, как будто каждый из пилотов в космос собирается лететь».
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Фернандо Алонсо в 9-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«Этот ракурс, снятый с крыши кинотеатра, прекрасно узнаваем – но мне не лень снимать его из года в год. Потому что он отлично передает идею городской гонки – таких мощных контрастов ведь и в Монако не найти. Правда, чтобы снять такой кадр, надо перешагивать ограждение на крыше и стоять на самом краю.
К счастью, я боязнью высоты не страдаю. Правда, когда вокруг тебя скапливается куча фотографов, когда они ходят туда-сюда, меняют объективы – особо расслабляться не стоит. Хотя года четыре назад мне такие мысли и в голову не пришли бы – настолько сильно впечатляла возможность сделать с этой точки сильные кадры. А теперь я то ли привык к этим красотам, то ли состарился.
Кстати, один из сильных плюсов точки – в том, что подход к ней находится в общедоступном месте. То есть тебе ничего не мешает перекусить, выпить кофе – а уже через пять минут снимать машины на трассе. Это еще один сильный контраст с обычным автодромом, где ты весь день мечешься по сервисным дорожкам и никуда, кроме медиа-центра, особо попасть не можешь».
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Болиды Alfa Romeo в 16-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«Этот кадр снят во время нахождения на трассе автомобиля безопасности, и кадр этот – весьма редкий. Ведь обычно под сейфти-каром у пилотов нет особого повода допустить ошибку. Здесь же при спуске машин с горки я отметил, что ехавший первым Джовинацци затормозил не слишком уверенно, что у него была легкая, едва заметна блокировка. А через пару секунд Райкконен уже заблокировал шины по-серьезному.
С блокировкой есть один специфический нюанс. В момент, когда ты видишь такой эпизод в видеоискателе, ты просто в восторге от происходящего. А вот когда открываешь снимок на обработке, он уже не кажется таким впечатляющим. И, кстати, всегда есть вопрос, какой именно кадр выбирать на роль главного. Если требуется максимальное количество дыма – надо брать момент, когда собственно блокировка уже закончилась. Но мне больше нравятся вот такие снимки, на которых ты лучше чувствуешь воздействующие на шину силы».
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Юки Цунода в 9-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
«Иногда может показаться, что в этой точке трассы машины чиркают чуть ли не по бетону – но на деле там стоит энергопоглощающий барьер. При этом рекламный баннер Emirates почему-то был недостаточно хорошо закреплен. И каждый раз, когда машина проезжала мимо, часть перетяжки трепыхалась в потоке воздуха и подчеркивала то, как близко и как быстро двигался болид – придавала картине драматизма.
В целом же этот поворот – чуть ли не главное разочарование уик-энда. Там убрали поребрик и спрямили траекторию. Скорость при этом немного возросла – но исчезла одна из изюминок бакинской трассы. И, к примеру, в субботу я специально пришел в этот поворот – в надежде, что здесь пилоты будут отчаянно атаковать, что здесь могут быть допущены ошибки. Но вся движуха в итоге произошла в других местах….»
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Обломки над трассой после аварии Макса Ферстаппена
Фотограф: Евгений Сафронов
«Обычно мне на аварии не везет – а вот на этот раз я смог снять главную аварию уик-энда. Да еще оказался единственным, кто сделал это на длиннофокусный объектив. Правда, фотографии я тут же продал – и поэтому здесь ими поделиться не могу. Но этот снимок в чем-то даже более впечатляющ, чем кадры с разбитой машиной.
Конечно, у меня не было какого-то предчувствия или расчета – просто в конце заезда я, как и обычно, постепенно продвигался поближе к стартовой прямой, чтобы успеть добраться до подиума к церемонии награждения.
Обычно на точке я для начала делаю пару картинок почти вслепую – посмотреть настройки и скорректировать их, прежде чем начать снимать полноценно. На этот же раз стоило мне присесть, вскинуть камеру – как первую же машины (которой был Red Bull Ферстаппена) срывает в сторону…
Само собой, тут уже не до настроек. Ты зажимаешь кнопку, стараешься удержать машину в кадре, камера молотит по 12 кадров в секунду – и ты молишься, чтобы автофокус фотоаппарата Nikon сделал свое дело как надо. Эмоции в этот момент, конечно, офигительные – особенно с учетом того, что речь о сходе лидера гонки за 5 кругов до финиша…»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Автор
|Евгений Сафронов