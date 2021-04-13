Ф1 изменила расписание ГП Эмилии-Романьи из-за похорон Принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II скончался в минувшую пятницу в возрасте 99 лет. Его похороны пройдут 17 апреля, в субботу. Церемония начнется в 17 часов по московскому времени.

Подобно многим другим спортивным чемпионатам, Формула 1 скорректирована расписание своих сессий в этот уик-энд. В официальном заявлении этот шаг назван знаком уважения памяти Герцога Эдинбургского.

Квалификация состоится на час раньше, чем было запланировано первоначально – она стартует в 15:00 Мск. Такая же подвижка произошла и с утренней тренировкой – по регламенту между этими сессиями должно пройти два часа.

Одновременно на полчаса перенесли обе пятничные тренировки: они начнутся в 12:00 и 15:30. Это потребовалось, так как в правилах прописан 19-часовой перерыв между второй и третьей сессиями.

Время старта гонки в воскресенье осталось прежним – 16:00 Мск.

Обновленное расписание уик-энда Гран При Эмилии-Романьи:

Сессия Дата Московское время Первая тренировка 16 апреля, пятница 12:00-13:00 Вторая тренировка 16 апреля, пятница 15:30-16:30 Третья тренировка 17 апреля, суббота 12:00-13:00 Квалификация 17 апреля, суббота 15:00-16:00 Гонка 18 апреля, воскресенье 16:00-18:00

Кроме того, в преддверии квалификации Формула 1 почтит память ушедшего из жизни монарха минутой молчания.