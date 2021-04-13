Ф1 изменила расписание ГП Эмилии-Романьи из-за похорон Принца Филиппа
Сессии в Имоле пройдут в пятницу и субботу по новому графику, время старта гонки осталось прежним
Супруг британской королевы Елизаветы II скончался в минувшую пятницу в возрасте 99 лет. Его похороны пройдут 17 апреля, в субботу. Церемония начнется в 17 часов по московскому времени.
Подобно многим другим спортивным чемпионатам, Формула 1 скорректирована расписание своих сессий в этот уик-энд. В официальном заявлении этот шаг назван знаком уважения памяти Герцога Эдинбургского.
Квалификация состоится на час раньше, чем было запланировано первоначально – она стартует в 15:00 Мск. Такая же подвижка произошла и с утренней тренировкой – по регламенту между этими сессиями должно пройти два часа.
Одновременно на полчаса перенесли обе пятничные тренировки: они начнутся в 12:00 и 15:30. Это потребовалось, так как в правилах прописан 19-часовой перерыв между второй и третьей сессиями.
Время старта гонки в воскресенье осталось прежним – 16:00 Мск.
Обновленное расписание уик-энда Гран При Эмилии-Романьи:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|
Первая тренировка
|16 апреля, пятница
|12:00-13:00
|
Вторая
тренировка
|16 апреля, пятница
|15:30-16:30
|
Третья
тренировка
|17 апреля, суббота
|12:00-13:00
|Квалификация
|17 апреля, суббота
|15:00-16:00
|Гонка
|18 апреля, воскресенье
|16:00-18:00
Кроме того, в преддверии квалификации Формула 1 почтит память ушедшего из жизни монарха минутой молчания.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Гайдн Кобб