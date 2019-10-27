Ф1 изменила алгоритм оценки состояния шин в трансляции после жалоб Pirelli
Инфографика, использованная в Гран При Японии, вызвала критику со стороны производителя резины.
В ходе телетрансляции Гран При Мексики организаторы чемпионата продолжат использовать инфографику, на которой изображается износ шин в реальном времени. Однако алгоритм, который используется для расчета, будет скорректирован, говорится в сообщении Ф1.
Вместо того, чтобы оценивать состояние резины, в Мехико компьютер будет анализировать снижение темпа того или иного пилота относительно идеальных расчетных показателей и на этом основании предполагать степень износа шин, которая выражается в процентах. Такая оценка в любом случае носит приблизительный характер.
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Ранее представитель концерна Pirelli Марио Изола заявил, что в его компании были удивлены инфографикой, которая дебютировала в ходе трансляции Гран При Японии. По словам Изолы, Pirelli не предоставляла данных об износе шин, а любые подсчеты на этот счет являются грубыми и только вводят зрителей в заблуждение.
Тогда Изола пообещал поговорить с представителями чемпионата, чтобы они изменили данную инфографику уже в Мексике. Судя по всему, нынешняя корректировка стала результатом обсуждения с Pirelli.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Сергей Иванов
Ф1 изменила алгоритм оценки состояния шин в трансляции после жалоб Pirelli
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