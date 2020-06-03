F1 Insider: Алонсо станет совладельцем Renault и возглавит команду
Стали известны подробности переговоров двукратного чемпиона с французским коллективом
Немецкое издание F1 Insider, которое возглавляет опытный журналист Ральф Бах, выяснило подробности о возможном возвращении Алонсо в Формулу 1. F1 Insider пишет, что двукратный чемпион мира не просто заключит контракт с заводской командой Renault, но и станет ее совладельцем.
По сведениям Баха, сначала Алонсо станет гонщиком французского коллектива. Фернандо будет выступать в команде из Энстоуна два сезона: в 2021 и 2022 году. После этого испанец возглавит команду.
При этом Алонсо будет не просто наемным менеджером, а полноправным партнером Renault. F1 Insider утверждает, что Фернандо станет совладельцем заводского коллектива по той же схеме, по какой Тото Вольф управляет Mercedes.
Тото Вольфу действительно принадлежит доля в Mercedes AMG. Прежде небольшой пакет акций этой команды был и у другого руководителя Ники Лауды.
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Место гонщика в Renault освободится в 2021 году, когда из Энстоуна уйдет Даниэль Риккардо. Помимо Алонсо СМИ называли претендентом на это место четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Антон Погорельский