F1 Insider: Алонсо станет совладельцем Renault и возглавит команду

Немецкое издание F1 Insider, которое возглавляет опытный журналист Ральф Бах, выяснило подробности о возможном возвращении Алонсо в Формулу 1. F1 Insider пишет, что двукратный чемпион мира не просто заключит контракт с заводской командой Renault, но и станет ее совладельцем.

По сведениям Баха, сначала Алонсо станет гонщиком французского коллектива. Фернандо будет выступать в команде из Энстоуна два сезона: в 2021 и 2022 году. После этого испанец возглавит команду.

При этом Алонсо будет не просто наемным менеджером, а полноправным партнером Renault. F1 Insider утверждает, что Фернандо станет совладельцем заводского коллектива по той же схеме, по какой Тото Вольф управляет Mercedes.

Тото Вольфу действительно принадлежит доля в Mercedes AMG. Прежде небольшой пакет акций этой команды был и у другого руководителя Ники Лауды.

Место гонщика в Renault освободится в 2021 году, когда из Энстоуна уйдет Даниэль Риккардо. Помимо Алонсо СМИ называли претендентом на это место четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.