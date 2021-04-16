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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новости

Ф1 и MotoGP проведут совместную акцию в память Фаусто Грезини

Автор:

Два чемпионата мира почтят память босса команды, чью жизнь унес коронавирус

Ф1 и MotoGP проведут совместную акцию в память Фаусто Грезини

Фаусто Грезини скончался в феврале после двухмесячной борьбы с COVID-19. Ему было 60 лет. 

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Итальянец дважды, в 1985 и 1987 годах, выигрывал чемпионский титул в 125-кубовой категории, а затем стал руководителем собственной команды и очень уважаемым человеком в паддоке. 

MotoGP уже почтила его память на первом этапе нового сезона в Катаре, а в предстоящее воскресенье церемонии в знак памяти Фаусто одновременно состоятся в Портимане, где выступает MotoGP, и в Имоле, родном городе Грезини – там сейчас проводит свой этап Формула 1. 

В кратком заявлении сказано: «В знак уважения замечательному итальянцу, ушедшему от нас, Формула 1 и MotoGP проведут минуту молчания – в 13:42 в Имоле и в 12:42 [по местному времени] в Портимане.

На автодроме Энцо и Дино Феррари участие в церемонии примут генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали и члены семьи Грезини.

В Алгарве гонщики с мотоциклами и сотрудники команд Gresini в классах MotoGP, Moto2 и Moto3 соберутся перед боксами Aprilia Racing Team перед стартом гонки. К ним присоединятся президент FIM Хорхе Вьегас и глава Dorna Sports Кармело Эспелета».

Gresini Racing реализует гоночную программу Aprilia в премьер-классе мотогоночного чемпионата мира. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Льюис Дункан

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