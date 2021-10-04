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Формула 1 Новости

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

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После недавних событий в Спа и Сочи руководители чемпионата задумались о том, как свети к минимуму потери от форс-мажора

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

Гонка в Бельгии продлилась всего пару кругов, которые участники преодолели за машиной безопасности. Собравшиеся на трибунах зрители так и не увидели реальной борьбы, прячась под зонтами от проливного дождя.

При этом возможности дать старт раньше не было из-за телевизионных контрактов. На вопрос о том, в какой степени обязательства перед вещателями ограничивают организаторов, руководитель гонок Ф1 Майкл Маси ответил: «На самом деле, мы не так сильно зависим от телевидения. Но этот вопрос обязательно надо будет обсудить в ближайшее время.

После Спа мы уже говорили, что FIA, Ф1 и представители всех десяти команд должны провести дискуссию по этому вопросу на ближайшем заседании Стратегической группы.  Тут надо играть на опережение, так что мы изучим, что можно сделать».

Можно ожидать, что вместо жестко фиксированного времени заездов в Формуле 1 появится главное расписание, которое будет использоваться в обычных условиях, а также один-два заранее известных запасных варианта, что позволит четче согласовывать возможные переносы с телевизионщиками.

Машины на стартовой решетке в Сочи

Машины на стартовой решетке в Сочи

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

На Гран При России можно было увидеть пример более умелых действий с расписанием. Запланированную на раннее субботнее утро гонку Формулы 3 перенесли на пятницу, что позволило провести ее до начала дождей. 

При этом остальные сессии, которые должны были пройти в субботу утром, пришлось отменить. По словам Маси, случившееся было бы неверно считать примером тех действий, которые спорт разрабатывает после Спа.

«Это не так, – сказал он. – Давайте вспомним субботу. В начале дня был момент, когда условия позволяли гоняться. Именно поэтому мы направили машины Ф2 на пит-лейн готовиться к старту. 

В итоге ничего не вышло, но у нас всегда есть сценарии, и мы оцениваем возможность проведения каждой сессии. Именно поэтому Формулу 3 перенесли на пятницу.

Здесь было важно учесть, что это был финальный раунд их чемпионата. И нам было важно провести эти гонки. Здесь мы смогли найти решение с учетом всех факторов. В Спа сделать этого не получилось».

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