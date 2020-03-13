Ф1 и FIA официально запутались в сроках начала сезона Ф1
Оперативность, с которой готовилось заявление о переносе сразу двух этапов чемпионата мира, сказалось на содержании документа. Версии, распространенные FIA и руководством Ф1, отличаются в одном важном моменте
Ночью с четверга на пятницу (по московскому времени) было объявлено об отмене Гран При Австралии, а днем в пятницу стало известно о переносе еще двух гонок чемпионата мира – в Бахрейне и Вьетнаме. С учетом того, что ранее уже был отменен Гран При Китая, фактической датой начала сезона в итоге стало 1 мая, когда на трассе в «Зандфорте» должны пройти пятничные тренировки Гран При Нидерландов.
Однако ситуация с коронавирусом развивается настолько стремительно и непредсказуемо, что о проведении первых европейских этапов Ф1 трудно говорить с уверенностью. И заявление о переносе гонок в Бахрейне и Вьетнаме дало очередную порцию для пересудов.
Руководство чемпионата мира и Международная автомобильная федерация распространили заявления, которые практически полностью повторяют друг друга. Отличается одна-единственная фраза. В версии FIA она звучит так: «В результате этого FIA и Формула 1 рассчитывают начать чемпионат 1 мая в Европе – однако в связи с активным распространением COVID-19 в Европе в последние дни, ситуация будет постоянно отслеживаться». В версии Ф1 вместо «1 мая» сказано «в конце мая».
Это достаточно заметное расхождение, так как между 1 мая и «концом мая» запланированы 2-3 гонки – в Нидерландах (3 мая), Испании (10 мая) и Монако (24 мая). Впрочем, разница в формулировках могла быть вызвана банальной спешкой при составлении документов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Ф1 и FIA официально запутались в сроках начала сезона Ф1
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