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Формула 1 / Новость

Ф1 готова убрать европейскую гонку из календаря ради Майами

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, редактор

Сокращать американский календарь в чемпионате не планируют

Ф1 готова убрать европейскую гонку из календаря ради Майами

В апреле Формула 1 объявила о заключении контракта на проведение Гран При Майами с 2022 года. Это гонка станет уже второй в США, так как сейчас Гран При уже принимает Остин. Глава Ф1 Стефано Доменикали заверил, что отказываться от техасской гонки чемпионат не планирует.

«Приход Майами не означает ухода Остина, – цитирует Доменикали Speedweek. – Да, [у Остина] истекает контракт, но мы работаем над продлением. Мы хотим проводить обе гонки».

Но поскольку в календаре сезона-2021 уже находятся 23 этапа, Ф1 готова отказаться от одной из европейских гонок: «Такое возможно, ведь мы не можем проводить по 52 Гран При в год. Мы видим много желающих и можем проводить разные интересные этапы».

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Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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