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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Ф1 готова пойти на уступки командам и повысить бюджеты

Чемпионат согласился рассмотреть волнующий глав коллективов вопрос инфляции

Адам Купер
Автор:
Ф1 готова пойти на уступки командам и повысить бюджеты
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На нынешний год потолок бюджетов команд Формулы 1 снизился на пять миллионов долларов и составляет $140 миллионов при расчете на 21 гонку (за каждый дополнительный этап командам разрешается потратить дополнительные $1,2 млн.). Однако из-за роста стоимости некоторых товаров, которые подпадают под траты в рамках лимита, крупным коллективам стало тяжелее сокращать расходы, при этом не жертвуя скоростью и уровнем развития автомобиля.  

Некоторые команды активно выступали за увеличение «потолка» расходов или другие формы корректировки – и, похоже, их услышали. Исполнительный директор Ф1 Росс Браун отметил, что этот вопрос необходимо будет решить, причем уже во вторник, 26 апреля, на очередной встрече Комиссии чемпионата.

«Я думаю, что ситуацию, учитывая роста инфляции, нужно будет пересмотреть, поскольку во времена разработки этих правил инфляций была довольно низкой и предсказуемой, а сейчас все изменилось, – признал Браун. – И если вы посмотрите на уровень инфляции, который имеет отношение к промышленным предприятиям, таким, как команды Ф1, то увидите, что многие вещи в данный момент оказываются довольно дорогими. Поэтому я думаю, что мы найдем решение».

При этом стоит упомянуть, что далеко не все коллективы хотят внедрения вышеупомянутых изменений уже в этом году. «Вы не можете менять правила каждую неделю, потому что одна команда хочет тратить больше денег на разработки, – отметил глава Alfa Romeo Фредерик Вассер. – Или из-за того, что у них перевес, или потому что они хотят извлечь больше из того, другого или третьего. Существуют правила, и главная вещь – их придерживаться. И если показатели инфляции сейчас не самые лучшие, то можно подумать об изменениях для будущего. Почему нет?

Но у нас есть определенный регламент, с которым все согласились. Теперь нам нужно следовать правилам».

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