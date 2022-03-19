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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Ф1 готова отказаться от нынешних этапов ради новых Гран При

Глава чемпионата рассказал о высоком спросе на проведение гонок чемпионата со стороны разных стран

Автор:
, редактор
Соавтор:
Роберто Кинкеро
Ф1 готова отказаться от нынешних этапов ради новых Гран При
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Руководители Формулы 1 начали сталкиваться с возрастающим числом запросов от новых автодромов на проведение гонок чемпионата. На нынешний сезон запланировано 23 Гран При – согласно подписанному соглашению между командой и серией, максимум можно устроить только 25 этапов.

И хоть на данный момент пока есть возможность расширить календарь без ущерба для существующих этапов, глава Ф1 Стефано Доменикали считает, что некоторые нынешние автодромы должны будут уступить место другим кандидатам. 

«Этот процесс уже практически начался, – рассказал Доменикали итальянским журналистам Motorsport.com. – Есть некоторые промоутеры, у которых скоро истекут контракты, и, наверное, некоторые из нынешних Гран При не останутся в календаре в будущем. Другие сохранят свое место, но с изменениями: например, будет происходить ротация между автодромами.

Скоро мы объявим о наших решениях – стоит ожидать появления новых этапов. Тем не менее еще не так просто спланировать все заранее. Допустим, возьмем Китай: нам нужно будет предугадать, какой в будущем будет ситуация с коронавирусом в стране».

Некоторые страны – такие, как Бахрейн – уже заключили долгосрочные контракты на несколько лет вперед. Однако другие автодромы все еще находятся на стадии переговоров. Как стало понятно журналистам, у Франции, Монако, Бельгии и Мексики пока нет контракта на следующий сезон.

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