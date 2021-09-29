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Формула 1 / Гран При России Новости

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

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Старты сессий могут переносить в случае необходимости

Ф1 готова к гибкому расписанию, чтобы не повторять Спа и Сочи

Формула 1 готова сделать расписание уик-эндов более гибким в случае экстренных ситуаций. Ранее в этом сезоне гонка Гран При Бельгии ограничилась парой кругов под машиной безопасности, так как ливень не позволил провести полноценный заезд.

Также под угрозой из-за дождя до последнего момента была квалификация в Сочи, а гонки младших серий в рамках российского этапа пришлось переносить. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, гоночный директор FIA Майкл Маси намерен обсудить с командами изменение правил, которое позволит передвигать время начала сессий в случае необходимости.

«Наше расписание не так сильно зависит от телевидения, – сказал Маси The Race. – Думаю, мы это в ближайшее время обсудим. После Спа появилось много новых тем для обсуждения между FIA, Ф1 и командами, и мы обсудим их на собрании Стратегической группы».

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