Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

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Хотя официальные тесты Ф1 стартуют только 23 февраля в Бахрейне, правила разрешают командам проводить любые заезды с использованием техники прошлого поколения. В Ferrari третий год подряд используют эту возможность и уже в январе начнут подготовку к предстоящему чемпионату.

Известно, что заезды пройдут на заводской трассе во Фьорано на протяжении трех дней. Сначала за руль позапрошлогодней SF21 сядут Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а в заключительный день возможность поработать получат резервные пилоты, Антонио Джовинацци с Робертом Шварцманом.

Точные даты проведения сессии пока не определены, команда выберет их, исходя из прогноза погоды, чтобы пилоты имели возможность поработать на сухой трассе.

Отметим, что и другие команды Ф1 тоже получат возможность провести тесты в ближайшее время – Mercedes, Aston Martin и AlphaTauri в начале февраля примут участие в испытаниях шин Pirelli.