Сайнс провел во Фьорано тесты дождевых шин Pirelli
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Pirelli запланировала на зиму 2022/23 годов шесть тестовых сессий на нескольких трассах для испытаний резины нового сезона Ф1. Эту работу начал в Ле-Кастелле Роберт Кубица за рулем Alfa Romeo в минувшие выходные, а продолжил Карлос Сайнс во Фьорано.
Испанец выехал на трассу с самого утра, когда асфальт был еще сырым после ночного дождя, и можно было не задействовать поливальные установки. По этой причине гоночный босс шинников Марио Изола скорректировал программу, и Сайнс выехал на промежуточной резине – чтобы выяснить, в какой момент их лучше всего сменить на слики по мере высыхания асфальта.
Позже, когда покрытие полностью просохло, его стали поливать искусственно. Карлосу поставили дождевые шины и он продолжил исследования, начатые Кубицей. Pirelli испытывала несколько вариантов, ее инженерам было важно изучить характеристики их прогрева как при использовании термочехлов, так и без них.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, шинные тесты во Фьорано
Фото: Ferrari
Так как состав резины для дождевых шин очень мягкий, они сами по себе прогреваются очень быстро. Потому, возможно, в FIA после консультаций с Pirelli решат не использовать для них «грелки» уже в 2023 году в преддверии полного отказа от прогрева с сезона-2024.
В среду заезды Ferrari во Фьорано продолжатся. Сайнса сменит за рулем F1-75 Шарль Леклер.
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Сайнс провел во Фьорано тесты дождевых шин Pirelli
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