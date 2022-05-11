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Все началось с публикации итальянской редакции Motorsport.com в среду, 4 мая. Наш фотограф Давиде Кавацца, работавший на рутинных шинных тестах в Имоле, сделал кадр Ferrari Шарля Леклера в профиль – и оказалось, что под вырезом в днище его машины виден продольный бортик.

Следует признать, нам польстило, с какой скоростью эта информация донеслась до Red Bull и McLaren. Уже в скором времени вопрос легальности такой конфигурации был переадресован в FIA. Там, изучив все обстоятельства, признали действия Скудерии законными.

Но даже это не убедило Зака Брауна с Кристианом Хорнером, которые попросили у федерации развернутого объяснения.

Глава McLaren при этом упомянул историю тайного пакта между Ferrari и FIA зимой 2019/20 года. Похоже, он подзабыл, что сейчас кресло президента в офисе на площади Согласия занимает уже Мохаммед Бин Сулайем, у которого совсем иной подход к работе, чем у Жана Тодта три года назад.

В самой Скудерии тем временем вели себя исключительно сдержанно. Там лишь сообщили, что на любых тестах, включая шинные, присутствует технический делегат FIA, что упомянутая версия днища уже использовалась прежде, потому является легальной, и вопросов к ней у спортивных чиновников не возникло.

Таким образом, без ответа по сути остался всего один вопрос: когда же на F1-75 уже ставили днище с продольным бортиком? Изучение снимков с тестов и первых Гран При не дало ответа.

На помощь в такой ситуации пришел тот, кто и должен был – Джорджо Пиола. Не станем хвастаться, но наш эксперт, похоже, оказался единственным, кто поймал-таки неуловимый бортик в объектив своей камеры. Оказывается, его ненадолго испытывали на машине по ходу первой тренировке в Мельбурне. Рассмотреть деталь удалось на фото со стороны диффузора – она показана стрелкой на фото ниже.

Детали диффузора Ferrari F1-75, Гран При Австралии Фото: Джорджо Пиола

Нам ни удалось обнаружить ни одного фото – и даже ни одного упоминания – этого решения у тех, кто следит за гоночной техникой Ф1. Похоже, даже «шпионы» из других команд проглядели любопытную новинку.

Вот теперь уже можно подводить итог. FIA признала действия Ferrari на шинных тестах в Имоле законными, а доказательство более раннего использования этой версии днища у вас перед глазами. Дело закрыто.

Детали днища Ferrari F1-75 Шарля Леклера, первая тренировка Гран При Австралии Иллюстрация: Джорджо Пиола