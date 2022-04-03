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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Источник: Ferrari оценила свою силу в Мельбурне и осталась довольна

Как стало известно Motorsport.com, даже без серьезных обновлений F1-75 должна ехать на переделанной трассе в Альберт-парке весьма быстро

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Источник: Ferrari оценила свою силу в Мельбурне и осталась довольна
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За время двухлетнего отсутствия Формулы 1 организаторы Гран При Австралии провели реконструкцию своего гоночного кольца – оно станет быстрее и получит больше возможностей для обгона. 

Прежде трасса в Мельбурне была похожа на бахрейнскую из-за множества медленных поворотов, которые требовали постоянных торможений до малой скорости и последующих разгонов. Однако после реконструкции характер Альберт-парка станет иным. Многие ожидают, что расстановка сил в пелотоне из-за этого также претерпит изменения. 

Для лидеров нынешнего сезона из Ferrari этот вопрос особенно актуален. Исторически команда является самой успешной в Мельбурне, одержав восемь побед в 26 прошедших здесь Гран При. Правда, последняя из них датируется еще 2018 годом, когда сильнейшим стал Себастьян Феттель.

Кими Райкконен и Себастьян Феттель с главой тактического штаба Ferrari Иньяки Руэдой на подиуме ГП Австралии-2018

Кими Райкконен и Себастьян Феттель с главой тактического штаба Ferrari Иньяки Руэдой на подиуме ГП Австралии-2018

Фото: Sutton Images

Первые обновления Скудерия готовит только к домашней гонке в Имоле, потому сейчас важно не растерять ту форму, которая позволила переиграть Red Bull в Бахрейне и добиться двойного подиума в Джидде. 

Источники итальянской редакции Motorsport.com в Маранелло говорят, что в преддверии Гран При Австралии команда провела тщательное моделирование поведения своей машины на новой трассе. Его результаты принесли команде осторожный оптимизм. 

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Ferrari

Во-первых, после перестройки нескольких медленных поворотов и серьезного расширения остальных время круга в Альберт-парке должно сократиться на пять секунд. Протяженность кольца вместо прежних 5303 составит 5279 метров, и можно ожидать результатов на уровне 1:16 – это означает среднюю скорость почти в 250 км/ч. Командам в такой ситуации потребуется совсем не такой, как прежде, подход к работе с машинами. 

В теории фаворитом кажется Red Bull. На быстрых трассах на первый план выходят мощность мотора и эффективность аэродинамики, а с этим у RB18 все в порядке. Недавняя победа в Джидде служит отличным тому свидетельством. 

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 для Гран При Саудовской Аравии, которое также будет использоваться в Австралии

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 для Гран При Саудовской Аравии, которое также будет использоваться в Австралии

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Моделирование Ferrari показало, что характеристики новой трассы должны удачно подойти F1-75. Как поговаривают, опыт тестов в Барселоне и Сахире, а также двух первых гонок привел инженеров к выводу, что их новая машина получилась очень адаптивной: ее не так сложно приспособить условиям каждой трассы.  

Кроме того, особенности задней подвески Ferrari позволяют F1-75 очень хорошо разгоняться из медленных поворотов и реализовывать мощность мотора. Сочетание всех этих факторов и служит основанием для того самого легкого оптимизма.

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Детали силовой установки Ferrari 066/7

Детали силовой установки Ferrari 066/7

Фото: Джорджо Пиола

В прежние годы Скудерия частенько готовила первый пакет доработок к старту европейской части сезона – и в 2022-м решила использовать тот же подход. Сейчас, после радикальной смены регламента, кто-то из соперников наверняка привезет новинки уже в Мельбурн. Это может сыграть против Ferrari, но все же едва ли изменения в расстановке сил окажутся радикальными.

В Имоле битва обновлений стартует всерьез. И темпы доработки машин в значительной степени определят результаты сезона. Нужно, чтобы новинки были эффективными, чтобы их хватило обоим пилотам, чтобы установка не привела к неожиданным последствиям. 

Но это потом, а пока Формула 1 взяла курс на обновленный Альберт-парк…

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