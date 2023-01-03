Источник: Ferrari попробует максимально облегчить машину 2023 год
Одной из главных задач при работе над шасси 675 в Маранелло сделали борьбу с лишними килограммами
Большая часть сотрудников Скудерии еще не приступила к работе после рождественских и новогодних каникул, но работа на базе команды даже в эти ни продолжается без остановок. В сборочную зону постоянно прибывают новые детали которые монтируют на шасси, одновременно механики изучают, как их проще всего можно заменить в случае необходимости.
Как сообщают источники, концепция «675-й» предусматривает сохранение понтонов с углублением в верхней части, которые мы уже видели в прошлом году на алой F1-75. Кроме того, при работе над машиной конструкторы стремятся не только устранить слабые места прежней модели, но и максимально облегчить ее.
Хорошо известно, что год назад Скудерия уже неплохо справилась с этой задачей – если у Red Bull и Mercedes был значительный перевес – по оценкам, между 13 и 18 кг, – то у Ferrari ситуация была много лучше. Отчасти, именно по этой причине алые машины ехали так здорово в весенних гонках.
Детали днища спецификации 2023 года, которы в Абу-Даби испытывал на Ferrari F1-75 Роберт Шварцман
Иллючтрация: Джорджо Пиола
Red Bull также взяла курс на облегчение – стоит напомнить, что они еще летом подготовили новое шасси, но решили не тратить ресурсы не него, так как к тому времени Макс Ферстаппен и так стал уезжать от Шарля Леклера. Поговаривают, что «быки» уже сбросили три с лишним килограмма относительно конца 2022 года.
В Ferrari проводят ревизию каждого элемента, пытаясь выиграть даже несколько грамм на каждом из них. Это должно позволить опуститься ниже предельной отметки в 796 кг, чтобы затем размещать балласт там, где это будет выгодно – например, с точки зрения износа шин.
«Мы сможем получить окончательные цифры, только когда машина будет полностью собрана, – объяснил источник. – Нам важно сделать ее как можно легче, но пока сложно говорить, что получится в итоге».
Перед стартом сезона-2022 только одна команда Ф1 смогла уложиться в лимит минимального веса – это была Alfa Romeo. Нет нужды напоминать, где сейчас работает руководивший ей в то время Фредерик Вассер.
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