Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / «Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов Следующая / СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
Формула 1 Новость

Источник: Ferrari попробует максимально облегчить машину 2023 год

Одной из главных задач при работе над шасси 675 в Маранелло сделали борьбу с лишними килограммами

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Источник: Ferrari попробует максимально облегчить машину 2023 год
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Большая часть сотрудников Скудерии еще не приступила к работе после рождественских и новогодних каникул, но работа на базе команды даже в эти ни продолжается без остановок. В сборочную зону постоянно прибывают новые детали которые монтируют на шасси, одновременно механики изучают, как их проще всего можно заменить в случае необходимости. 

Как сообщают источники, концепция «675-й» предусматривает сохранение понтонов с углублением в верхней части, которые мы уже видели в прошлом году на алой F1-75. Кроме того, при работе над машиной конструкторы стремятся не только устранить слабые места прежней модели, но и максимально облегчить ее. 

Хорошо известно, что год назад Скудерия уже неплохо справилась с этой задачей – если у Red Bull и Mercedes был значительный перевес – по оценкам, между 13 и 18 кг, – то у Ferrari ситуация была много лучше. Отчасти, именно по этой причине алые машины ехали так здорово в весенних гонках. 

Читайте также:
Детали днища спецификации 2023 года, которы в Абу-Даби испытывал на Ferrari F1-75 Роберт Шварцман

Детали днища спецификации 2023 года, которы в Абу-Даби испытывал на Ferrari F1-75 Роберт Шварцман

Иллючтрация: Джорджо Пиола

Red Bull также взяла курс на облегчение – стоит напомнить, что они еще летом подготовили новое шасси, но решили не тратить ресурсы не него, так как к тому времени Макс Ферстаппен и так стал уезжать от Шарля Леклера. Поговаривают, что «быки» уже сбросили три с лишним килограмма относительно конца 2022 года.     

В Ferrari проводят ревизию каждого элемента, пытаясь выиграть даже несколько грамм на каждом из них. Это должно позволить опуститься ниже предельной отметки в 796 кг, чтобы затем размещать балласт там, где это будет выгодно – например, с точки зрения износа шин. 

«Мы сможем получить окончательные цифры, только когда машина будет полностью собрана, – объяснил источник. – Нам важно сделать ее как можно легче, но пока сложно говорить, что получится в итоге».

Перед стартом сезона-2022 только одна команда Ф1 смогла уложиться в лимит минимального веса – это была Alfa Romeo. Нет нужды напоминать, где сейчас работает руководивший ей в то время Фредерик Вассер.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов
Предыдущая новость

«Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов
Следующая новость

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса
Формула 1

Ключевой спонсор Mercedes назначил нового спортивного босса

Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно
Формула 1

Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно

Анализ: сколько правды в слухах, будто Ferrari добавила мотору 30 л.с.
Формула 1

Анализ: сколько правды в слухах, будто Ferrari добавила мотору 30 л.с.

Ferrari Больше от
Ferrari
СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов
Формула 1

СМИ: Ferrari потеряла крипто-спонсора и $55 миллионов

Технический анализ: пять решений, которые определили облик сезона-2022
Формула 1

Технический анализ: пять решений, которые определили облик сезона-2022

Рейтинг надежности. Какая команда чаще всего меняла моторы в сезоне-2022
Формула 1

Рейтинг надежности. Какая команда чаще всего меняла моторы в сезоне-2022

Самое важное:

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео
Дакар Дакар

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео

На четвертом этапе экипаж поляка Марека Гошала столкнулся с соперником после неудачной попытки покорить дюну

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
Дакар Дакар

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Формула 1 Формула 1

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523

В Haas показали новый официальный логотип
Формула 1 Формула 1

В Haas показали новый официальный логотип

Американская команда Ф1 обновила свой фирменный знак после начала сотрудничества с MoneyGram

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.