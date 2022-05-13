Ferrari использовала тактическую хитрость на тестах в Монце

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Мы уже писали, что в пятницу команда Ferrari использовала свою вторую и последнюю в этом сезоне возможность провести тесты в формате съемочного дня. Шарль Леклер ездил в Монце на F1-75 с некоторыми обновлениями из пакета для Барселоны.

Программа дня была разбита на две небольшие сессии, между которыми прошла фото- и видеосъемка машины в обновленной ливрее.

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Шарль Леклер, Ferrari F1-75, съемочный день в Монце

Хотя команда и постаралась обеспечить конфиденциальность, закрыв все подступы к автодрому в пригороде Милана, сделать это ей не удалось. Наши фотографы нашли возможность запечатлеть машину.

Как можно видеть, на ней установлено заднее крыло для среднего уровня прижима – оно явно не подходит для Монцы, но отлично пригодится в следующие выходные в Барселоне.

Кожух привода системы DRS имел нехарактерный серый цвет – видимо, его установили перед самым выездом на трассу.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, во время съемочного дня в Монце

Но самое интересное произошло в самой концовке заездов. Мотор машины смолк прямо по ходу круга, что дало основания для слухов, будто Ferrari столкнулась с отказом новейшей электроники управления двигателем.

На самом деле, это была тактическая хитрость – Леклер проехал 17 полных кругов и еще кусочек 18-го, чтобы уложиться ровно в 100 отведенных правилами километров дистанции. После этого он остановился на выходе из первой «эски» и заглушил мотор, а механики откатили автомобиль на пит-лейн.