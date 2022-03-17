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Формула 1 / Гран При Бахрейна Аналитика

Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75

Накануне Гран При Бахрейна Джорджо Пиола обнаружил на алой машине (а точнее под ней) весьма примечательное решение

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75
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Передняя часть днища на машинах Ф1 сильно выдается вперед, формируя узкий длинный выступ под кокпитом – он носит название сплиттера. Именно на него обычно приходится первый удар в случае наезда на поребрик или посторонний предмет на трассе. 

Чтобы избежать ненужных повреждений, FIA уже давно разрешила командам использовать эластичный элемент для контроля за сплиттером. На фото Джорджо Пиолы видно, что Ferrari решила установить под машиной полноценный амортизатор – пусть это и означает прибавку в весе. 

Нельзя сказать, что такого никогда прежде не было в истории Ф1. Например, схожее решение использовалось на чемпионской Red Bull RB9 в 2013 году. Теперь пришло время вернуться к хорошо забытому старому. 

После радикальной смены регламента новые машины с граунд-эффектом стали гораздо чаще за счет прижима оказываться у самого асфальта. Из-за этого вероятность повредить сплиттер – а значит и роль упругого элемента – заметно выросли. 

Разумеется, судьи FIA внимательно исследуют решения команд. Если возникает подозрение, что эластичная система приподнимает сплиттер, ее объявляют нелегальной – ведь такой подход позволяет пропускать под днище больше воздуха, а также опускать передок шасси. То и другое дает выигрыш в прижимной силе. 

Единственная функция системы должна быть в том, чтобы не дать передней части днища сразу опуститься после того, как та окажется приподнятой – скажем, после контакта с поребриком. Это позволят снизить нагрузку на элемент и продлить время его работы.

Разумеется, в правилах есть определенный допуск на гибкость самого материала: при проверке машин в преддверии Гран При к передней точке сплиттера прикладывается определенная нагрузка, и деформация не должна превысить 5 мм.

До последнего времени с задачей справлялись обычные прутки-торсионы – но сейчас мы видим, что Ferrari установила амортизатор. Есть основания полагать, что и в других командах могли использовать этот подход. Да, это дополнительный вес – но и дополнительная гарантия сохранить сплиттер в целости.

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