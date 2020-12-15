Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все

По существующим с 2013 года правилам суммы выплат промоутерам Ф1 складывается из двух частей: фиксированной (она составляет 556 509) и динамической (по 5 563 доллара за каждое заработанное в прошедшем сезоне очко, а чемпиону мира – по 6 677).

Календарь Ф1 из-за пандемии был в прошедшем сезоне сокращен с 22 до 17 Гран При – а значит, почти все участники заработали меньше очков, чем до этого.

Для чемпионской Mercedes экономия в итоге составила более миллиона, а для провалившейся Ferrari – и вовсе два с лишним.

При этом четыре команды заплатят за новый сезон больше, чем за предыдуший: AlphaTauri на 22 очка превзошла результат Toro Rosso в 2019-м, McLaren улучшила свои показатели на 57 очков, а Renault – на 90.

Наибольшего прогресса добилась Racing Point. Год назад команде не засчитали очки за первую часть сезона из-за смены собственников, потому прибавка за сезон составила 122 очка или без малого 700 тысяч долларов.

В сумме Формула 1 недополучит на взносах из-за сокращения календаря как минимум 2,8 миллиона.

Вот какие заявочные взносы платили команды за участие в чемпионате 2020 года и заплатят за 2021-й:

Взносы за сезон-2021

Команда Очки в 2020-м Взнос за очки Общий взнос Mercedes 573 $3,825,921 $4,382,430 Red Bull 319 $1,774,597 $2,331,106 McLaren 202 $1,123,726 $1,680,235 Racing Point 195 $1,084,785 $1,641,294 Renault 181 $1,006,903 $1,563,412 Ferrari 131 $728,753 $1,285,262 AlphaTauri 107 $595,241 $1,151,750 Alfa Romeo 8 $44,504 $601,013 Haas 3 $16,689 $573,198 Williams 0 $0 $556,509

Взносы за сезон-2020