Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все
Стали известны суммы, которые заплятят участники чемпионата мира за право выйти на старт в 2021 году
По существующим с 2013 года правилам суммы выплат промоутерам Ф1 складывается из двух частей: фиксированной (она составляет 556 509) и динамической (по 5 563 доллара за каждое заработанное в прошедшем сезоне очко, а чемпиону мира – по 6 677).
Календарь Ф1 из-за пандемии был в прошедшем сезоне сокращен с 22 до 17 Гран При – а значит, почти все участники заработали меньше очков, чем до этого.
Для чемпионской Mercedes экономия в итоге составила более миллиона, а для провалившейся Ferrari – и вовсе два с лишним.
При этом четыре команды заплатят за новый сезон больше, чем за предыдуший: AlphaTauri на 22 очка превзошла результат Toro Rosso в 2019-м, McLaren улучшила свои показатели на 57 очков, а Renault – на 90.
Наибольшего прогресса добилась Racing Point. Год назад команде не засчитали очки за первую часть сезона из-за смены собственников, потому прибавка за сезон составила 122 очка или без малого 700 тысяч долларов.
В сумме Формула 1 недополучит на взносах из-за сокращения календаря как минимум 2,8 миллиона.
Вот какие заявочные взносы платили команды за участие в чемпионате 2020 года и заплатят за 2021-й:
Взносы за сезон-2021
|Команда
|Очки в 2020-м
|Взнос за очки
|Общий взнос
|Mercedes
|573
|$3,825,921
|$4,382,430
|Red Bull
|319
|$1,774,597
|$2,331,106
|McLaren
|202
|$1,123,726
|$1,680,235
|Racing Point
|195
|$1,084,785
|$1,641,294
|Renault
|181
|$1,006,903
|$1,563,412
|Ferrari
|131
|$728,753
|$1,285,262
|AlphaTauri
|107
|$595,241
|$1,151,750
|Alfa Romeo
|8
|$44,504
|$601,013
|Haas
|3
|$16,689
|$573,198
|Williams
|0
|$0
|$556,509
Взносы за сезон-2020
|Команда
|Очки в 2019-м
|Взнос за очки
|Общий взнос
|Mercedes
|739
|$4,934,303
|$5,490,812
|Ferrari
|504
|$2,803,752
|$3,360,261
|Red Bull
|417
|$2,319,771
|$2,876,280
|McLaren
|145
|$806,635
|$1,363,144
|Renault
|91
|$506,233
|$1,062,742
|Toro Rosso
|85
|$472,855
|$1,029,364
|Racing Point
|73
|$406,099
|$962,608
|Alfa Romeo
|57
|$317,091
|$873,600
|Haas
|28
|$155,764
|$712,273
|Williams
|1
|$5,563
|$562,072
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Джонатан Нобл