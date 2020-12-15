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Формула 1 / Новость

Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все

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Команды Ф1 сэкономят на заявочных взносах за сезон-2021. Но не все
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Стали известны суммы, которые заплятят участники чемпионата мира за право выйти на старт в 2021 году

По существующим с 2013 года правилам суммы выплат промоутерам Ф1 складывается из двух частей: фиксированной (она составляет 556 509) и динамической (по 5 563 доллара за каждое заработанное в прошедшем сезоне очко, а чемпиону мира – по 6 677).

Календарь Ф1 из-за пандемии был в прошедшем сезоне сокращен с 22 до 17 Гран При – а значит, почти все участники заработали меньше очков, чем до этого. 

Для чемпионской Mercedes экономия в итоге составила более миллиона, а для провалившейся Ferrari – и вовсе два с лишним. 

При этом четыре команды заплатят за новый сезон больше, чем за предыдуший: AlphaTauri на 22 очка превзошла результат Toro Rosso в 2019-м, McLaren улучшила свои показатели на 57 очков, а Renault – на 90. 

Наибольшего прогресса добилась Racing Point. Год назад команде не засчитали очки за первую часть сезона из-за смены собственников, потому прибавка за сезон составила 122 очка или без малого 700 тысяч долларов.

В сумме Формула 1 недополучит на взносах из-за сокращения календаря как минимум 2,8 миллиона.

Вот какие заявочные взносы платили команды за участие в чемпионате 2020 года и заплатят за 2021-й: 

Взносы за сезон-2021

Команда Очки в 2020-м Взнос за очки Общий взнос
Mercedes 573 $3,825,921 $4,382,430
Red Bull 319 $1,774,597 $2,331,106
McLaren 202 $1,123,726 $1,680,235
Racing Point 195 $1,084,785 $1,641,294
Renault 181 $1,006,903 $1,563,412
Ferrari 131 $728,753 $1,285,262
AlphaTauri 107 $595,241 $1,151,750
Alfa Romeo 8 $44,504 $601,013
Haas 3 $16,689 $573,198
Williams 0 $0 $556,509

Взносы за сезон-2020

Команда Очки в 2019-м Взнос за очки Общий взнос
Mercedes 739 $4,934,303 $5,490,812
Ferrari 504 $2,803,752 $3,360,261
Red Bull 417 $2,319,771 $2,876,280
McLaren 145 $806,635 $1,363,144
Renault 91 $506,233 $1,062,742
Toro Rosso 85 $472,855 $1,029,364
Racing Point 73 $406,099 $962,608
Alfa Romeo 57 $317,091 $873,600
Haas 28 $155,764 $712,273
Williams 1 $5,563 $562,072

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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