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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Соавтор:
Люк Смит
, Редактор Ф1
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Большинство гонщиков поддержало решение о рестарте с места

Понравился спринт на 2 круга в Баку? Пилоты тоже в восторге

Гран При Азербайджана был прерван за два круга до конца из-за аварии Макса Ферстаппена. Лидер разбился на главной прямой за пять кругов до финиша. Сначала убрать обломки пытались в режиме сейфти-кара, но это требовало больше времени и дирекция гонки решила показать красный флаг.

После этого гоночный директор FIA принял решение провести рестарт с места за два круга до финиша. Такой короткий спринт в качестве завершения гонки вызвал у многих вопросы, но пилоты Маси поддержали.

«Чемпионатом управляют американцы, так что меня не удивило, когда на первое место поставили развлечение! – заявил Пьер Гасли из AlphaTauri. – Нет, мне все понравилось. Это всегда делает гонку увлекательнее, добавляет адреналина. Я знал, что при старте на два круга будут возможности. Все были как львы, выпущенные из клетки.

Все рвались отыгрывать позиции в короткие сроки. Я не смотрел повтор последних кругов, но у меня все прошло очень напряженно. Мне понравилось. Надеюсь, в будущем в подобных ситуация делать будут так же».

Серхио Перес на рестарте занимал первое место, но чуть не потерял его в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. Но решение руководителей гонки ему все равно понравилось.

«В Имоле старта с места у нас не было, – отметил Перес. – Там это было бы нечестно, так как из-за дождя правая сторона трассы была мокрой. 

Пока мы будем последовательны в решениях, старты с места помогут привлекать болельщиков. Это были два самых приятных круга в гонке. Мне жизнь они точно осложнили».

Фернандо Алонсо на рестарте сумел с десятого места прорваться на шестое и тоже остался доволен решением Маси: «Надо подумать о большем количестве гонок на два круга. 25 двухкруговых гонок по воскресеньям! Мне было весело, гонщики вели себя агрессивно, не надо было заботиться о шинах».

А вот Себастьян Феттель, который на рестарте поднялся с третьего места на второе, отозвался о решении Маси с осторожностью: «Гонки все больше сосредотачиваются на шоу. Я надеюсь, что гонки будут увлекательными, но надо быть осторожными, чтобы все не стало искусственным и мы не оторвались от корней нашего спорта».

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