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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Команды Ф1 попытались переспорить президента FIA. Безуспешно

Мохаммед Бин Сулайем настоял, чтобы встреча Комиссии Ф1 прошла за пределами паддока

Роберто Кинкеро
Автор:
Команды Ф1 попытались переспорить президента FIA. Безуспешно
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Комиссия Ф1 – это ключевой орган спорта, составленным из участников чемпионата и его боссов. Именно он фактически принимает все важнейшие решения, которые потом утверждает Всемирный совет. 

В этот уик-энд состоялось очередное заседание Комиссии, на повестку которой были вынесены принципиальные вопросы о борьбе с «козлением», правилах-2023 и регламенте на моторы после 2026 года. Однако еще на стадии подготовки все едва не закончилось скандалом.

Новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем назначил встречу на 11:00 по местному времени, пройти она должна была в старинном замке Габельхофен, который сейчас переделан в люксовый отель. 

И хотя он находится всего в 12 км от «Ред Булл Ринга», главы команд выразили несогласие с таким выбором места. Они выступили сообща, заявив, что обсуждать будущее Ф1 лучше прямо в паддоке. Но Бин Сулайем был непреклонен и настоял на своем. 

Единственное, что смогли боссы команд – убедить президента FIA начать встречу не в 11:00, как он планировал, а в более раннее время. Так как предстояло обсудить серьезные темы, включая бюджетный лимит, а на 13:30 намечен старт единственной пятничной тренировки, президент согласился перенести начало встречи.  

Но, как говорят наши источники, и тут потребовались непростые переговоры и полное единство участников чемпионата. Как поговаривают, Бин Сулайем не очень любит деловые мероприятия в ранние часы…

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