Бинотто объяснил сложности Ferrari. Все дело в психологии

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В нынешнем сезоне Формулы 1, даже располагая хорошей скоростью, Ferrari допустила множество всевозможных ошибок на разных уровнях и фактически потеряла шансы завоевать первый с 2008 года чемпионский титул.

Недавно глава Скудерии Маттиа Бинотто стал одним из главных гостей спортивного фестиваля, организованного Gazzetta dello Sport. Общаясь с болельщиками, итальянец заговорил о нынешней ситуации в Маранелло.

Поскольку сам он начал работу в команде еще в 1995 году, то вспомнил дебют Михаэля Шумахера в Ferrari и его первую победу за рулем алой машины на дождевом Гран При Испании 1996 года.

«Для меня та победа тоже стала первой, – признался Маттиа. – Помню, как я услышал гимн, стоя под подиумом. И только тогда смог осознать, что же это такое – быть частью Ferrari. А потом мы начали выигрывать титулы – в 1999-м [Кубок конструкторов] и 2000-м [в личном зачете]».

Он добавил, что сейчас команде очень не хватает настроя, помогавшего добиваться успеха два десятилетия назад: «Та психология победителей, которая была во времена Шумахера, позволяла команде становиться еще сильнее с каждым выигранным Гран При».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Алессио Моргезе

На вопрос о том, чего глава команды ждет от шести оставшихся Гран При 2022 года, он ответил: «Новых побед. Я уже говорил это и повторю снова: у нас лучшая пара пилотов в Ф1. Они отлично ладят и помогают друг другу и команде двигаться вперед.

Когда мы обсуждаем пятничные и субботние сессии, ощущения и пожелания, это предельно откровенный диалог. Они оба знают, что для победы над соперниками прежде всего нужно сделать сильнее нашу машину и нашу команду.

Сейчас уже недостаточно просто хорошо справляться со своей работой. Надо постоянно прогрессировать и выкладываться на все 120%, а то и на 130.

Мы прошли через очень сложный период, в 2020-м команда вообще завершила сезон на шестом месте. Но мы справились, несмотря на весь прессинг и всю критику. И те трудности закалили нас.

Мы обещали, что Ferrari вновь будет сильной – и сдержали свое слово. Но важно помнить, что в споре машин и пилотов высочайшего уровня крайне важно добиваться результата в любой ситуации. И этот шаг нам сейчас предстоит сделать».

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