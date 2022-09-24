Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / FIA запретила Херте выступать в Формуле 1 Следующая / В Alfa Romeo заговорили о продолжении программы в Ф1
Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Бинотто объяснил сложности Ferrari. Все дело в психологии

По словам главы Скудерии, команде не хватает сейчас того настроя, который был два десятилетия назад во времена Михаэля Шумахера

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Бинотто объяснил сложности Ferrari. Все дело в психологии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В нынешнем сезоне Формулы 1, даже располагая хорошей скоростью, Ferrari допустила множество всевозможных ошибок на разных уровнях и фактически потеряла шансы завоевать первый с 2008 года чемпионский титул.

Недавно глава Скудерии Маттиа Бинотто стал одним из главных гостей спортивного фестиваля, организованного Gazzetta dello Sport. Общаясь с болельщиками, итальянец заговорил о нынешней ситуации в Маранелло.

Поскольку сам он начал работу в команде еще в 1995 году, то вспомнил дебют Михаэля Шумахера в Ferrari и его первую победу за рулем алой машины на дождевом Гран При Испании 1996 года

«Для меня та победа тоже стала первой, – признался Маттиа. – Помню, как я услышал гимн, стоя под подиумом. И только тогда смог осознать, что же это такое – быть частью Ferrari. А потом мы начали выигрывать титулы – в 1999-м [Кубок конструкторов] и 2000-м [в личном зачете]».

Он добавил, что сейчас команде очень не хватает настроя, помогавшего добиваться успеха два десятилетия назад: «Та психология победителей, которая была во времена Шумахера, позволяла команде становиться еще сильнее с каждым выигранным Гран При».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Алессио Моргезе

На вопрос о том, чего глава команды ждет от шести оставшихся Гран При 2022 года, он ответил: «Новых побед. Я уже говорил это и повторю снова: у нас лучшая пара пилотов в Ф1. Они отлично ладят и помогают друг другу и команде двигаться вперед. 

Когда мы обсуждаем пятничные и субботние сессии, ощущения и пожелания, это предельно откровенный диалог. Они оба знают, что для победы над соперниками прежде всего нужно сделать сильнее нашу машину и нашу команду.

Сейчас уже недостаточно просто хорошо справляться со своей работой. Надо постоянно прогрессировать и выкладываться на все 120%, а то и на 130.  

Мы прошли через очень сложный период, в  2020-м команда вообще завершила сезон на шестом месте. Но мы справились, несмотря на весь прессинг и всю критику. И те трудности закалили нас. 

Мы обещали, что Ferrari вновь будет сильной – и сдержали свое слово. Но важно помнить, что в споре машин и пилотов высочайшего уровня крайне важно добиваться результата в любой ситуации. И этот шаг нам сейчас предстоит сделать».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Билеты
Поделились
Комментарии
FIA запретила Херте выступать в Формуле 1
Предыдущая новость

FIA запретила Херте выступать в Формуле 1
Следующая новость

В Alfa Romeo заговорили о продолжении программы в Ф1

В Alfa Romeo заговорили о продолжении программы в Ф1
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов Гран При Сингапура
Формула 1

Ferrari использовала спонсорский контракт для частных тестов

Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений
Формула 1

Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений

Раскрыто: почему на самом деле пит-стоп Сайнса был таким долгим Гран При Нидерландов
Формула 1

Раскрыто: почему на самом деле пит-стоп Сайнса был таким долгим

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе Гран При Италии
Формула 1

Ferrari проведет Гран При Италии в желтой униформе

«Поздно позвали». Ferrari объяснила заминку на пит-стопе Сайнса Гран При Нидерландов
Формула 1

«Поздно позвали». Ferrari объяснила заминку на пит-стопе Сайнса

Леклер выразил надежду, что Ferrari тактически переиграет Red Bull Гран При Нидерландов
Формула 1

Леклер выразил надежду, что Ferrari тактически переиграет Red Bull

Ferrari Больше от
Ferrari
Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari Тесты Шарля Леклера на Ferrari 312
Формула 1

Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Формула 1

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто

«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее Гран При России
Формула 1

«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее

Самое важное:

Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла
Формула 1 Формула 1

Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла

Пилот Mercedes предпочел закончить сезон на четвертом месте

В Pirelli объяснили опасность отказа от грелок для шин
Формула 1 Формула 1

В Pirelli объяснили опасность отказа от грелок для шин

Шинный производитель предостерег, что в случае запрета грелок придется создавать совершенно новую резину

Глава McLaren: Формуле 1 не нужны американцы
Формула 1 Формула 1

Глава McLaren: Формуле 1 не нужны американцы

Зак Браун допустил, что чемпионат будет успешным в США и без Andretti или Колтона Херты

Сможет ли Mercedes победить в Сингапуре? Версия Вольфа
Формула 1 Формула 1

Сможет ли Mercedes победить в Сингапуре? Версия Вольфа

Глава Mercedes признал, что трасса подходит их болидам, но отказался надеться на победу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.