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Формула 1 / Гран При Японии Аналитика

Технический брифинг: Aston Martin скопировала идею Ferrari

Команда из Сильверстоуна привезла на Гран При Японии решение, явно подсмотренное у соперников

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: Aston Martin скопировала идею Ferrari
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После провального старта чемпионата Aston Martin постепенно обретает почву под ногами. После четырех этапов команда поднялась с десятой строчки Кубка конструкторов на девятую, опередив Williams, а благодаря успешному выступления в Сингапуре разом оставила позади Haas и AlphaTauri.

В команде не скрывают, что рассчитывают закончить чемпионат-2022 шестыми, отыграв 15 очков отставания от Alfa Romeo. Помочь этому должны очередные новинки, которые появились на зеленых машинах AMR21 в Японии. 

Изменения затронули заднюю часть днища. Новая версия (она слева на сравнительном фото) получила более плавную линию кромки без резких выступов и изломов, которые можно было видеть в Сингапуре (на правом фото). Кроме того, в центральной части кромка получила небольшой вертикальный бортик для оптимизации потоков. 

Также – и тут явно видно идею Ferrari – на AMR21 появился небольшой вырез в днище с «язычком» внутри. Также конструкторы Aston martin решили установить короткую металлическую стяжку: что интересно, она связывает не днище с корпусом, а две части днища между собой. 

Aston Martin AMR22: ecco il nuovo marciapiede con lo slot simile a quello Ferrari

Aston Martin AMR22: ecco il nuovo marciapiede con lo slot simile a quello Ferrari

Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin AMR22: il fondo vecchio usato fino a Singapore

Aston Martin AMR22: il fondo vecchio usato fino a Singapore

Photo by: Giorgio Piola

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