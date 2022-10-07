Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Aston Martin скопировала идею Ferrari
Команда из Сильверстоуна привезла на Гран При Японии решение, явно подсмотренное у соперников
После провального старта чемпионата Aston Martin постепенно обретает почву под ногами. После четырех этапов команда поднялась с десятой строчки Кубка конструкторов на девятую, опередив Williams, а благодаря успешному выступления в Сингапуре разом оставила позади Haas и AlphaTauri.
В команде не скрывают, что рассчитывают закончить чемпионат-2022 шестыми, отыграв 15 очков отставания от Alfa Romeo. Помочь этому должны очередные новинки, которые появились на зеленых машинах AMR21 в Японии.
Изменения затронули заднюю часть днища. Новая версия (она слева на сравнительном фото) получила более плавную линию кромки без резких выступов и изломов, которые можно было видеть в Сингапуре (на правом фото). Кроме того, в центральной части кромка получила небольшой вертикальный бортик для оптимизации потоков.
Также – и тут явно видно идею Ferrari – на AMR21 появился небольшой вырез в днище с «язычком» внутри. Также конструкторы Aston martin решили установить короткую металлическую стяжку: что интересно, она связывает не днище с корпусом, а две части днища между собой.
Aston Martin AMR22: ecco il nuovo marciapiede con lo slot simile a quello Ferrari
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin AMR22: il fondo vecchio usato fino a Singapore
Photo by: Giorgio Piola
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