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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Ф1 приготовилась отменить Гран При Турции из-за новых британских правил

Автор:
Соавтор:
Роберто Кинкеро

Решение властей Соединенного Королевства включить Турцию в список стран с самой опасной эпидемиологической ситуацией почти не оставляет шансу провести гонку

Ф1 приготовилась отменить Гран При Турции из-за новых британских правил

С 12 мая все, кто въезжает на территорию Британии из Турции, должен отбыть обязательный 10-дневный карантин в специальном отеле. Исключений из этого правила нет ни для кого – такое решение делает практически невозможным проведение Гран При Турции Формулы 1 в середине июне.

Этап на «Стамбул-парке» на прошлой неделе был включен в календарь в качестве замены Гран При Канады, но теперь  шансов увидеть эту гонку практически нет. 

В Турцию Формула 1 должна была приехать из Азербайджана – грузы планировалось направить прямиком из Баку с Стамбул, так как гонки планировалось провести 6 и 13 июня соответственно. 

После Гран При Турции команды Ф1, включая семь британских, должны были вернуться на свои базы. Новое ограничение не позволит сотрудникам вовремя оказаться на следующем этапе во Франции.  

Официальный представитель чемпионата сообщил: «Мы в курсе мер, введенных правительством Великобритании в отношении ограничений на перемещение из Турции и исследуем ситуацию. Дополнительные детали будут объявлены в ближайшие дни».

Теперь боссам Ф1 предстоит решать, как поступить в такой ситуации. По информации Motorsport.com, рассматриваются варианты, аналогичные прошлогодним – проведение двух гонок вместо одной либо во французском Ле-Кастелле (20 и 27 июня), либо в австрийском Шпильберге (27 июня и 4 июля с переносом Гран При Франции на 20 июня). 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Адам Купер

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