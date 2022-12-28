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Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно

Рене Арну оказался одним из немногих, кто назвал решение уволить босса Скудерии не только верным, но даже запоздалым

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Экс-пилот Ferrari: Бинотто надо было выгнать уже давно
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Арну выступал в Формуле 1 с 1978 по 1989 годы, в составе Ferrari он провел три сезона и одержал три победы. Француз до сих пор поддерживает связи с маркой и часто приезжает на Гран При.

В недавнем интервью Gazzetta dello Sport 74-летний Арну раскритиковал Скудерию за решение уволить главу команды Маттиа Бинотто – причем его недовольство было вызвано тем, что того отправили в отставку слишком поздно. 

«Те ошибки, которые он допустил, просто непростительны, – объяснил Рене. – Я никогда не поддерживал Бинотто. Тот, кто постоянно говорит, что "в следующем году будет лучше", просто не заслуживает места в команде. 

Как по мне, ему стоило указать на дверь еще несколько лет назад. Когда ты руководишь лучшей командой в мире, такое поведение просто недопустимо. Понятно, что не каждый может быть Жаном Тодтом, но что это вообще такое – "в следующем году будет лучше"?

Он должен выигрывать, и только после победы начинать думать про новый сезон. Увы, в наше время редко встречаются Тодты и [Роны] Деннисы».

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Фото: Ferrari

Взять пример с Тодта

Также Арну поделился мыслями о Фредерике Вассере, который приступит к работе на посту главы Ferrari с 9 января. 

«Про него я знаю не так много, – сказал ветеран. – Мы видели, каких результатов он добился с Alfa Romeo, командой средней руки. Но управлять Alfa и управлять Ferrari – две совершенно разные вещи. Однако у него есть необходимые навыки, и я рассчитываю, что он сможет найти собственный подход к технологиям и тактике. А без этого чемпионат мира не выиграть».

Говоря о сезоне-2022, Арну добавил: «Шасси и мотор позволяли многое, но надежность – нет. Но самое главное, команда слишком часто допускала тактические ошибки. И именно с этим нужно разобраться в первую очередь. Я бы вообще разогнал весь этот отдел и взял тех, кто действительно в этом смыслит». 

Рене предложил новому главе Скудерии отказаться от принципов его предшественника и брать пример с Жана Тодта, который привел команду к громким успехам в начале 2000-х. 

«Бинотто допустил ошибку, когда решил совмещать две должности [главы команды и технического директора], – объяснил бывший гонщик. – Вассеру предстоит отыскать правильных людей. Он сам не обязал знать, как сделать мотор или коробку передач – Тодта такие вещи вообще не заботили.

Надо просто доверить это компетентным спецам. И управлять их работой. Когда у тебя есть свои Росс Браун, Рори Берн и Паоло Мартинелли (ключевые сотрудники команды при Жане Тодте – прим.ред.), нужно лишь обеспечить, чтобы каждый из них занимался своим делом». 

Арну добавил: «Работать в Маранелло было сложно во все времена из-за чрезвычайного прессинга. Там можно выстоять, лишь имея крепкие кулаки. Ты должен понимать – значение имеет только результат. И Вассеру определенно стоит взять пример с Жана Тодта».

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