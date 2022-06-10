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Формула 1 / Гран При Азербайджана Аналитика

Технический брифинг: пакет Alpine A522 для Гран При Азербайджана

Французская команда привезла в Баку интересное решение понтонов, направленное на снижение лобового сопротивления ценой эффективности охлаждения

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: пакет Alpine A522 для Гран При Азербайджана
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Еще когда Alpine только презентовала свою машину в феврале, обозреватели сразу подметили, что ее понтоны решены таким образом, что при необходимости позволяют легко менять размер входного отверстия для воздуха. 

Так как первые гонки сложились для представителей Энстоуна не лучшим образом – Фернандо Алонсо ни разу не попали на пьедестал, а в Кубке конструкторов коллектив идет лишь шестым, уступая даже Alfa Romeo, – с Гран При Азербайджана здесь связывают большие ожидания.

Чтобы добавить машине А522 скорости на длинных бакинских прямых, конструкторы подготовили пакет с малым лобовым сопротивлением.  

Область кокпита Alpine A522, старая версия

Область кокпита Alpine A522, старая версия

Его самый заметный элемент – компактное входное отверстие в понтоне, которое имеет практически квадратную форму. На фото выше для сравнения показана прежняя конфигурация: ее воздухозаборник шире минимум вдвое. Отметим, что похожую концепцию «трансформера» также используют Red Bull и AlphaTauri.

Новое заднее крыло команда подготовила специально для Баку – по сравнению с соперниками, ни одна из его плоскостей почти совсем не имеет профиля. Это даст выигрыш в скорости на прямых, но эффективность DRS в таком случае куда ниже. 

Видимо, в Alpine решили на этом Гран При добиться хороших стартовых позиций, чтобы потом отстаивать их в гонке – когда защищаешься, работа DRS не столь важна. Эту теорию отлично подтверждает четвертая скорость Алонсо по итогам пятницы

Заднее антикрыло Alpine A522, Гран При Азербайджана

Заднее антикрыло Alpine A522, Гран При Азербайджана

Фото: Джорджо Пиола

Примечательно, что у этого крыла все же есть концевая кромка, хоть и очень миниатюрная, зато нет популярного V-образного выреза в центральной части верхней плоскости. 

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