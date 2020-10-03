Мик Шумахер провел подгонку сиденья в Alfa Romeo

Уже в следующий уик-энд состоится официальный дебют Мика Шумахера в Гран При Формулы 1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера уже участвовал в официальных тестах, а теперь его ждет выступление в первой пятничной тренировке за рулем Alfa Romeo.

По ходу двухмесячного перерыва в календаре Формулы 2, где он сейчас лидирует в общем зачете, Мик имеет возможность еще ближе познакомиться с Ф1, а для Ferrari уик-энд на «Нюрбургринге» позволит оценить работу 21-летнего немца в условиях, максимально приближенным к реальности.

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Шумахер будет пилотировать Alfa Romeo C39 Антонио Джовинацци, и в пятницу он побывал на базе команды в Хинвиле для подгонки сиденья. Ложементы изготавливаются индивидуально для каждого гонщика, а затем размещаются в кокпите так, чтобы исключить малейший дискомфорт.

Ранее Шумахер участвовал в тестах с Alfa Romeo – это было в апреле в Бахрейне. Потому готовить ему новое сиденье не потребовалось, и большую часть времени гонщик посвятил работе с инженерами над своей программой на предстоящий Гран При.

Кроме Мика, на «Нюрбургринге» первую тренировку проведет другой гонщик Академии Ferrari Каллум Илотт. Британец будет пилотировать машину Haas.