«Ездят как чемпионы». Браун похвалил Сайнса и Норриса

2019 год стал для команды McLaren переломным в Формуле 1. Она смогла подняться на четвертое место в Кубке конструкторов и прогрессировала быстрее всех остальных середняков.

Прогресс связывают с новым руководителем Андреасом Зайдлем, с новыми моторами Renault, а также с уходом из McLaren Фернандо Алонсо: по слухам титулованный испанец вмешивался в работу всей команды, что порой мешало процессу.

Так или иначе, но необходимые очки были завоеваны двумя новыми гонщиками: Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом. При этом McLaren стала первой командой, продлившей со своими пилотами контракт на 2020 год – это произошло еще летом.

По словам главы McLaren Racing Зака Брауна, он вовсе не жалеет, что теперь в его команде нет пилота с чемпионским титулом.

«В 2019 году мы наняли двух новых пилотов, и ни у одного из них не было чемпионского титула в анкете, – цитирует Брауна пресс-служба команды. – Так вот, они проделали потрясающую работу. Оба на трассе вели себя как будущие чемпионы.

Для Карлоса это уже пятый год в Ф1, и он и правда хорош. Он быстрый, с ним приятно работать. А Ландо – самый молодой британский пилот Ф1 в истории. И он оказался невероятно зрелым.

На трассе они соперничают, да и вне трассы тоже. Но вместе образуют отличную команду. Сейчас у нас наблюдается огромный прогресс на на шей фабрике, так что мы с нетерпением стремимся вернуться в гонки».



