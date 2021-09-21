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Формула 1 Новость

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

Автор:
, журналист

Протеже Red Bull Лиам Лоусон проводит нынешний сезон в германском чемпионате GT, но босс этих гонок уверен, что у новозеландца большое будущее

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

В этом году 19-летний Лоусон параллельно стартует в Формуле 2 и DTM. И если в первой из серий дела у него складываются не слишком здорово – после победы и подиума в Бахрейне Лиам больше ни разу не покорил пьедестал и занимает сейчас в общем зачете только девятое место, – то в DTM на гонщика просто не могут нарадоваться.

Лоусон уже трижды выиграл за рулем Ferrari команды AF Corse и за два этапа до конца сезона опережает по очкам всех своих соперников, в числе которых немало признанных мастеров гонок GT. Среди тех, кто не может догнать Лиама – и его напарник Алекс Элбон, который готовится к возвращению в Ф1. 

А что же сам новозеландец?

«Честно говоря, я даже не знаю, приближают ли меня успехи в DTM к главной цели, – признался пилот в интервью нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com. – Но они как минимум не вредят мне.

Понятно, что эти выступления не очень вписываются в тот путь, которым я нацелен выстроить свою карьеру до Формулы 1, но я благодарен за возможность стартовать в этом классе. Уровень DTM очень высок, а сам этот чемпионат гораздо крупнее Формулы 2. 

Мне нравится сочетать выступления, особенно по той причине, что в календаре Ф2 в этом году есть огромные перерывы. Другие пилоты фактически сидят без гонок по два месяца, а у меня много практики. Пусть и на другой технике, но это все равно позитивно».

Сам пилот пока осторожен в оценке своих шансов, а вот глава DTM Герхард Бергер ни секунды не сомневается, что впереди у Лоусона громкие успехи.

«Я на 100 процентов уверен, что Лиам попадет в Формулу 1, – заверил австриец, выступавший в чемпионате мира с 1984 по 1997 годы. – Возможно, не в следующем году, так как ему нужно набраться побольше опыта в Ф2. Но он несомненно является кандидатом. 

Я был на Гран При в Монце, и там люди спрашивали меня о деталях выступлений Лиама в DTM. Это показывает, что к нему есть интерес».

Бергер добавил, что выступления в гонках GT, по его мнения, никоим образом не вредят карьере молодого пилота.

«Я всегда с недоверием относился к тем, кто говорил: "Я специалист по формульным сериям и не могу ездить ни на чем другом", – объяснил Герхард. – Я считаю, что быстрый пилот быстр на любой технике. И Лоусон подтверждает это. В Монце я смотрел за его выступлениями в Ф2 и видел его имя в группе лидеров. Для меня он настоящий гонщик, способный на очень многое».

Ранее Лоусон уже заслужил похвалу от гоночного консультанта Red Bull за свой подход к работе. 

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Ferrari вдвое сократит отставание от мотора Mercedes в Турции

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Ferrari вдвое сократит отставание от мотора Mercedes в Турции
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