«Это же решение из семидесятых». Что не так с клиентскими машинами в Формуле 1

Босс Ferrari Маттиа Бинотто и глава Red Bull Кристиан Хорнер предложили вернуть в Формулу 1 клиентские машины. При таком сценарии маленькие коллективы могли бы покупать у заводских команд готовые болиды. Сейчас это запрещено правилами. Участники могут приобретать только отдельные узлы –пример, двигатели или коробки передач.

Глава McLaren Зак Браун счел идею Ferrari и Red Bull устаревшей. «В последний раз клиентские машины участвовали в Формуле 1 в семидесятых, – заявил Браун. – Сейчас Формула 1 является соревнованием конструкторов. Я не вижу, как это предложение сочетается с ДНК нашего спорта и техническими инновациями. Это же решение из семидесятых!»

Идея клиентских машин стала ответом Ferrari и Red Bull на идею снизить расходы. Все остальные команды хотят уменьшить затраты хотя бы до $125 млн в год, но Ferrari и Red Bull блокируют это предложение. По логике босса Скудерии Маттии Бинотто, маленькие команды могли бы выступать на клиентских автомобилях и не тратиться на разработку собственных болидов. Как следствие расходы частных коллективов могли бы снизиться.

«Если Формула 1 будет действовать по-старому, будущей всего чемпионата окажется под угрозой 1, – отреагировал на это Браун. – Но если мы начнем смотреть вперед и мыслить по-новому, то мы не просто переживем нынешний кризис, но и сможем добиться процветания всей Формулы 1. Я всегда поддерживаю конструктивный диалог. Но те комментарии, которые я слышал [от Ferrari], противоречат сами себе и не отражают действительность».

«Сейчас вообще мало команд получают прибыль от выступлений в Формуле 1, – добавил глава McLaren. – Команды участвуют не ради прибыли, а ради наращивания франшизной привлекательности. Вообще, у каждой команды собственные причины для выступлений. И во множестве случаев сам факт участия нужен для того, чтобы добавить ценности другому бизнесу [того же владельца] – будь то производство напитков или машин».