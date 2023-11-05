Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

«Это заплатка, а не решение». Хорнер поддержал пилотов в споре с FIA

Глава Red Bull Racing согласился с тем, что решение запретить пилотам останавливаться на пит-лейне никак нельзя считать оптимальным

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
Updated
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Одной из важных тем по ходу Гран При Бразилии стали новые правила для пилотов. Чтобы предотвратить блокировку соперников, гонщикам запретили останавливаться, если те хотят создать задел от соперника впереди. 

Новые правила не понравились участникам чемпионата, Джордж Расселл и пилоты Alpine успели получить штраф за их нарушение, а Макс Ферстаппен даже назвал такую процедуру «полным ужасом».  

И пока FIA продолжает поиск более удачного решения, Кристиан Хорнер высказал собственное мнение по актуальному вопросу, выделив несколько составляющих. 

«Мы слишком все усложнили, – объяснил глава RBR репортерам. – У нас есть правила для выезда из гаража, для движения по пит-лейну и для участка от пит-лейна до трассы. 

А надо просто понять первопричину – вспомнить, зачем пилотам вообще нужны эти разгонные круги». 

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, на пит-лейне

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, на пит-лейне

Сложность еще и в том, что порой пилотам приходится осознанно поддерживать низкий темп сразу после выезда на трассу в квалификации, так как иначе есть риск во время быстрой попытки перегреть резину. 

«Надо разобраться, в чем тут дело, – продолжил Хорнер. – В давлении? В температуре резины? Многие десятилетия тут не возникало никаких сложностей. Откуда они появились сейчас?

Как по мне, нужно докопаться до главного, а не пытаться исправлять все какими-то заплатками».

При этом, как признал глава Red Bull Racing, в командах в любом случае будут стремиться найти способ получить преимущество. 

«У нас [в Ф1] работает очень много умных инженеров, – объяснил британец. – Они всегда ищут возможности добиться даже минимального преимущества. А шины – это вообще своего рода темное искусство. 

Есть какая-то мистика в том, что если вывести их в оптимальный диапазон, то машина становится намного быстрее. Неудивительно, что их подготовке к квалификационному кругу все уделяют такое внимание».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Расселл сравнил работу шин в Сан-Паулу с черной магией
Следующая новость Леклер разбил машину перед стартом Гран При Бразилии
Джонатан Нобл
Больше от
Джонатан Нобл
FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

Формула 1
Гран При Бразилии

FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

«Кажется, я задремал». Норрис назвал свои ошибки в спринте

«Кажется, я задремал». Норрис назвал свои ошибки в спринте

Формула 1
Гран При Бразилии

«Кажется, я задремал». Норрис назвал свои ошибки в спринте «Кажется, я задремал». Норрис назвал свои ошибки в спринте

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Формула 1
Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Больше от
Кристиан Хорнер
Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?

Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?

Формула 1
Гран При Бразилии

Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»? Раскрыто: почему после победы Максу включили по радио песню «Зеленая трава»?

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Марко признал недопонимание с Хорнером – но назвал такие отношения нормой

Марко признал недопонимание с Хорнером – но назвал такие отношения нормой

Формула 1

Марко признал недопонимание с Хорнером – но назвал такие отношения нормой Марко признал недопонимание с Хорнером – но назвал такие отношения нормой

Самое важное:

Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы

Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы Ферстаппен: Так засмотрелся на борьбу Переса с Алонсо, что едва не улетел с трассы

FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США FIA вызвала три команды Ф1 на слушания по запросу Haas об итогах Гран При США

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера В Ferrari раскрыли детали поломки на машине Леклера

Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году

Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.