«Это заплатка, а не решение». Хорнер поддержал пилотов в споре с FIA

Одной из важных тем по ходу Гран При Бразилии стали новые правила для пилотов. Чтобы предотвратить блокировку соперников, гонщикам запретили останавливаться, если те хотят создать задел от соперника впереди.

Новые правила не понравились участникам чемпионата, Джордж Расселл и пилоты Alpine успели получить штраф за их нарушение, а Макс Ферстаппен даже назвал такую процедуру «полным ужасом».

И пока FIA продолжает поиск более удачного решения, Кристиан Хорнер высказал собственное мнение по актуальному вопросу, выделив несколько составляющих.

«Мы слишком все усложнили, – объяснил глава RBR репортерам. – У нас есть правила для выезда из гаража, для движения по пит-лейну и для участка от пит-лейна до трассы.

А надо просто понять первопричину – вспомнить, зачем пилотам вообще нужны эти разгонные круги».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, на пит-лейне

Сложность еще и в том, что порой пилотам приходится осознанно поддерживать низкий темп сразу после выезда на трассу в квалификации, так как иначе есть риск во время быстрой попытки перегреть резину.

«Надо разобраться, в чем тут дело, – продолжил Хорнер. – В давлении? В температуре резины? Многие десятилетия тут не возникало никаких сложностей. Откуда они появились сейчас?

Как по мне, нужно докопаться до главного, а не пытаться исправлять все какими-то заплатками».

При этом, как признал глава Red Bull Racing, в командах в любом случае будут стремиться найти способ получить преимущество.

«У нас [в Ф1] работает очень много умных инженеров, – объяснил британец. – Они всегда ищут возможности добиться даже минимального преимущества. А шины – это вообще своего рода темное искусство.

Есть какая-то мистика в том, что если вывести их в оптимальный диапазон, то машина становится намного быстрее. Неудивительно, что их подготовке к квалификационному кругу все уделяют такое внимание».