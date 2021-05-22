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Формула 1 Новости

«Это выглядит просто смешно». Глава Alfa Romeo о мерах против гибких крыльев

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Фредерик Вассер считает, что переход к более жестким элементам никак не скажется на раскладе сил

«Это выглядит просто смешно». Глава Alfa Romeo о мерах против гибких крыльев

Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер раскритиковал решение FIA по введению новых процедур проверки гибкости антикрыльев. По мнению менеджера, принятие таких решений по ходу сезона плохо соотносится с нынешней политикой Формулы 1 по сокращению расходов.

«Мы найдем время сделать все необходимое, но нам придется потратить на это огромную сумму, – заявил Вассер с журналистам в паддоке Гран При Монако. – Сейчас много говорят об экономии, иногда даже уменьшение количества присутствующих на трассе на одного человека от команды считается важным событием – и вдруг выясняется, что нам надо пойти на такие траты. С моей точки зрения, это выглядит просто смешно.

Почему бы нам тогда на следующей неделе не поменять массу автомобилей? А то вдруг у какой-то команды плохо получается вписаться в имеющиеся лимиты...

У нас есть четкие требования по деформации элементов под нагрузкой. Все придерживались этих требований, а тут вдруг FIA их меняет. Конечно, это удивляет. Речь не о введении новых процедур или новых способов проверки параметров, а о введении новых параметров. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным.

Задача инженеров Формулы 1 очень часто в том, чтобы быть как можно ближе к лимиту, но не выходить за него. И тот, кто подобрался максимально близко, сделал свою работу лучше остальных. А теперь, получается, такие команды будут вынуждены делать новые детали». 

При этом руководитель Alfa Romeo уверен, что переход к более жестким крыльям не повлияет на расклад сил в пелотоне: «Мы порой устраивали прямые сравнению более жестких вариантов с более гибкими, и разница не была огромной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Джонатан Нобл

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