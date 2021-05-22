«Это выглядит просто смешно». Глава Alfa Romeo о мерах против гибких крыльев
Фредерик Вассер считает, что переход к более жестким элементам никак не скажется на раскладе сил
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Руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер раскритиковал решение FIA по введению новых процедур проверки гибкости антикрыльев. По мнению менеджера, принятие таких решений по ходу сезона плохо соотносится с нынешней политикой Формулы 1 по сокращению расходов.
«Мы найдем время сделать все необходимое, но нам придется потратить на это огромную сумму, – заявил Вассер с журналистам в паддоке Гран При Монако. – Сейчас много говорят об экономии, иногда даже уменьшение количества присутствующих на трассе на одного человека от команды считается важным событием – и вдруг выясняется, что нам надо пойти на такие траты. С моей точки зрения, это выглядит просто смешно.
Почему бы нам тогда на следующей неделе не поменять массу автомобилей? А то вдруг у какой-то команды плохо получается вписаться в имеющиеся лимиты...
У нас есть четкие требования по деформации элементов под нагрузкой. Все придерживались этих требований, а тут вдруг FIA их меняет. Конечно, это удивляет. Речь не о введении новых процедур или новых способов проверки параметров, а о введении новых параметров. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным.
Задача инженеров Формулы 1 очень часто в том, чтобы быть как можно ближе к лимиту, но не выходить за него. И тот, кто подобрался максимально близко, сделал свою работу лучше остальных. А теперь, получается, такие команды будут вынуждены делать новые детали».
При этом руководитель Alfa Romeo уверен, что переход к более жестким крыльям не повлияет на расклад сил в пелотоне: «Мы порой устраивали прямые сравнению более жестких вариантов с более гибкими, и разница не была огромной».
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|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Джонатан Нобл