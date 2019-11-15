«Это всегда стрессовая ситуация». Хэмилтон о переговорах с Mercedes

Льюис Хэмилтон приехал на Гран При Бразилии, досрочно выиграв шестой чемпионский титул. В следующем году он продолжит выступать за Mercedes и постарается выиграть седьмой чемпионат в карьере. При этом его контракт с командой на 2021 год пока не подписан, хотя интерес к гонщику со стороны Mercedes, очевидно присутствует.

Приехав в Сан-Паулу, Хэмилтон признался, что обсуждение условий всегда вызывает у него стресс.

«Кажется, мы совсем недавно заключили этот контракт, и вот настало время начинать переговоры о новом, – заявил Хэмилтон в Бразилии. – Меня это расстраивает, так как это всегда стрессовая ситуация, когда ты оказываешься в переговорной комнате. Ты словно на ринге, ждешь дружественную, но все же довольно жесткую беседу касательно условий и тому подобного. Но я к этому привык и полагаю, что я достаточно неплохой переговорщик.

По моему переговоры, это всегда конфронтация. Разве может быть иначе? Обе стороны стараются улучшить для себя условия. Иногда на то, чтобы изменить какие-то формальности в отношениях с командой уходят годы.

Я конечно переживаю, так как речь идет о том, как я проведу следующий период своей жизни. Но приятно чувствовать себя востребованным».

При этом Хэмилтон отметил, что при принятии решения о будущем с Mercedes он в том числе будет смотреть на то, кто в 2021 будет руководить командой. Нынешнего главу Тото Вольфа уже давно сватают на должность руководителя всего чемпионата, где он может сменить Чейза Кэри.

«Я думаю, Тото Вольф почти идеален, – признался Хэмилтон. – И у него это как-то естественно получается. Так что если я остаюсь, то мне бы не хотелось, чтобы он ушел. Но в любом случае это ему решать.

Я думаю, что когда приходит новый человек и начинает что-то менять, то как правило становится все только хуже. Но у нас тут целая команда, а не один человек, и я не думаю, что все они уйдут одновременно. Так что работа будет в любом случае продолжена. И мне это важно».