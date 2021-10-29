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«Это вовсе не гонки по парковке». Маси похвалил трассу в Майами

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, Ответственный редактор

В следующем году Формула 1 впервые приедет в крупнейший город Флориды – и пока никто не знает, что ее там ждет

«Это вовсе не гонки по парковке». Маси похвалил трассу в Майами

Дебютный Гран При Майами состоится 6-8 мая, этап пройдет на трассе вокруг стадиона «Хард Рок» местной команды NFL.

В 80-е годы прошлого столетия, когда в Америке в прошлый раз был всплеск интереса к Ф1, местные промоутеры страивали гонки в не слишком подходящих для того местах. Обычно это были обычные улицы, а самым странным по сию пору считается Гран При в Лас-Вегасе, где пилоты соревновались на огромной парковке у казино, где бетонными блоками выложили кольцо примитивной конфигурации.

Разумеется, тот пример заставляет многих опасаться, что и трасса в Майами может выйти чем-то похожим. Однако руководитель гонок Ф1 Майкл Маси, побывавший недавно в Майами, заверил, что в этот раз история не повторится. 

«Это полноценная гоночная трасса, – приводит cлова австралийца издание Racer. – А вовсе не гонки по парковке. 

Совсем нет, особенно если учитывая тот объем работ, который они выполнили в самых разных областях. Объект получается очень интересным, это будет что-то особенное». 

Он добавил: «Я им не завидую, так как делать все приходится прямо по ходу сезона NFL, вписывая все работы в график игр, разделяя процессы. 

Так что они заслуживают уважения. На прошлой неделе шло строительство главных объектов, но перед игрой "Дельфинов" в выходные все надо было свернуть, чтобы возобновить уже на следующий день».

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«Там переделывают некоторые поребрики на входах в повороты и на апексах, исправляют кое-что по части освещения, – рассказал руководитель гонок. – В целом это просто небольшое обновление. Кое-что делается и в паддоке.

Трасса пока не получила омологацию [FIA]. Это будет отдельная инспекция, я отправлюсь туда на неделе перед гонкой [в Мексике]. Но я не вижу никаких препятствий, которые помешают им получить необходимую лицензию».

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