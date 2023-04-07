«Это вообще не наказание». Вассер вспомнил штраф Red Bull за перерасход

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Прошлой осенью RBR признали виновной в нарушении финансовых правил Ф1. За то, что ее расходы в сезоне-2021 оказались больше максимальной величины, прописанной в регламенте, команду оштрафовали – штрафом в $7 млн и 10-процентным ограничением на работу в аэродинамической трубе по ходу нынешнего чемпионата.

Несмотря на все это, Red Bull пока не отдала соперникам ни одной победы в новом сезоне Ф1.

Говоря об этой ситуации, руководитель Ferrari Фредерик Вассер отметил: «Я считаю, что это вообще не наказание. Оно крайне мягкое. Если вспомнить, что аэродинамика по ходу сезона приносит нам примерно секунду, значит, у них отобрали одну десятую.

Понятно, что зависимость здесь нелинейная, так что реальная потеря и того меньше. Кроме того, им позволили потратить деньги в рамках лимита на что-то другое. Именно поэтому я считаю наказание несущественным».

Француз признал, что соперники смогли удачно справиться с назначенным наказанием.

«Они хорошо поработали, – признал Фредерик. – Если посмотреть темпы развития машин по ходу сезона, то они тоже потеряют совсем на 10%. Ведь то, что освободилось из-за уменьшения продувок, можно пустить на снижение веса или еще куда-то.

Так что я считаю, что эффект [от наказания] не будет значительным, особенно если вспомнить их преимущество на старте сезона. Не могу ничего сказать, они справились с работой. И я не пытаюсь искать оправдания. Но могу лишь повторить, что штраф был слишком слабым».

Вассер добавил: «Они получают огромную выгоду от DRS – гораздо больше, чем кто-либо в пелотоне. Мы обязаны разобраться, за счет чего им это удалось».