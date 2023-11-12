«Это вообще не Формула 1». Берни прошелся по Гран При Лас-Вегаса

Формула 1 продолжает активное покорение Америки. Позади уже два Гран При в Майами и Остине, но участники чемпионата готовятся к еще одной гонке в США. Этап в Лас-Вегасе занимает для Liberty Media особое место, ведь промоутеры Ф1 выступают в роли его соорганизаторов.

Гонка на уличной трассе в самом центре мировой столицы казино должна стать мощным козырем в борьбе за американскую аудиторию, подготовка к этапу уже потребовала 140 миллионов долларов.

При этом в самой Ф1 весьма скептически относятся в этому проекту, считая его в большей степени шоу-элементом, чем соревнованием. Недавно к лагерю скептиков присоединился и бывший глава чемпионата Берни Экклстоун.

«Я очень доволен, что наш спорт продолжает расти и глобально расширяться, – приводит слова 93-летнего Берни голландское издание NOS. – Это ведь я вывел Формулу 1 за пределы Европы и сделал всемирной.

Что ни говори, а мы проводим чемпионат мира, а не Европы. И очень здорово, что этот процесс продолжается.

Но от Гран При Лас-Вегаса у меня нет вообще никаких ожиданий. Хотите знать, почему? Потому что это просто не имеет никакого отношения к Формуле 1».

Крупнейший город Невады уже принимал этапы Больших Призов в 1981 и 1982 годах. Тогда гонки проходили на большой парковке местного супермаркета и вообще не заинтересовали местных болельщиков.