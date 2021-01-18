«Это только ради шоу». Берни не поверил в разногласия Хэмилтона с Mercedes
По мнению бывшего босса Ф1, история с задержкой продления контракта нужна ее участникам лишь как инфоповод
Единственным пилотом Ф1, кто начал 2021 год без контракта, к немалому удивлению оказался Льюис Хэмилтон. Амбиции сэра семикратного чемпиона оказались столь обширными, что немецкий автопроизводитель не смог удовлетворить их.
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Пока одни делали из происходящего вывод о возникновении между гонщиком и компанией противоречий, ветеран формульной журналистики Роже Бенуа поинтересовался мнением своего хорошего друга Берни Экклстоуна.
Бывшему боссу Ф1 сейчас 90 лет, и хотя он уже какое-то время формально не связан со спортом, все равно старые связи позволяют британцу оставаться в курсе всех подводных течений.
По мнению Берни, ни о каком охлаждении отношений говорить не приходится.
«Все это только ради шоу, – приводит Бенуа слова Экклстоуна на страницах Blick. – Лишь ради того, чтобы имя Льюиса оставалось на первых полосах во время этих унылых недель».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Берни Экклстоун
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Александр Кабановский