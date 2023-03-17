«Это точно не Бахрейн». Макс подвел итоги пятницы

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Макс Ферстаппен возглавил протокол обеих пятничных тренировок в Джидде – и под дневным солнцем, и под прожекторами после заката.

Он остался доволен итогами дня, признав, что на этот раз условия заметно отличаются от тех, что были две недели назад в Сахире.

«День вышел позитивным, – сказал голландец в интервью. – Но еще есть несколько моментов, которые мы можем улучшить. Здесь мы [с соперниками] ближе друг к другу – прежде всего это связано с шинами.

Пока они просто не позволяют атаковать изо всех сил. Но износ здесь очень низкий, потому времена круга будут очень близкими. Одним словом, это точно не Бахрейн».

Во второй сессии Макс жаловался по радио, что на его RB19 возникают проблемы при переключении передач вниз. Как он объяснил, это вовсе не признак неполадок.

«Нет-нет, это связано с балансом. Мы постоянно проверяем такие вещи [в тренировках]», – сказал чемпион.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл