«Это спекуляции». Вольф опроверг слухи о продаже Mercedes
Босс и совладелец команды не намерен с ней расставаться
Перед Гран При Тосканы экс-владелец команды Ф1 Эдди Джордан запустил слух о скорой смене владельцев Mercedes. По слухам, команду собирается выкупить ее спонсор Ineos, после чего она будет переименована.
Однако босс Mercedes в Ф1 и акционер команды Тото Вольф все отрицает.
«Некоторые люди выхватывают куски информации и делают из них истории, – сказал Вольф. – У нас отличные отношения с Ineos, мы вместе работаем над несколькими высокотехнологичными проектами, а все остальное – просто спекуляции.
Daimler не собирается продавать команду, а Ineos не станет выкупать контрольный пакет и менять название команды. У меня тоже нет причин отдавать свою долю в команде, так что это все выдумки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин