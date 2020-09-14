«Это спекуляции». Вольф опроверг слухи о продаже Mercedes

Перед Гран При Тосканы экс-владелец команды Ф1 Эдди Джордан запустил слух о скорой смене владельцев Mercedes. По слухам, команду собирается выкупить ее спонсор Ineos, после чего она будет переименована.

Однако босс Mercedes в Ф1 и акционер команды Тото Вольф все отрицает.

«Некоторые люди выхватывают куски информации и делают из них истории, – сказал Вольф. – У нас отличные отношения с Ineos, мы вместе работаем над несколькими высокотехнологичными проектами, а все остальное – просто спекуляции.

Daimler не собирается продавать команду, а Ineos не станет выкупать контрольный пакет и менять название команды. У меня тоже нет причин отдавать свою долю в команде, так что это все выдумки».