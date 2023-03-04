«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Алонсо подвел итоги квалификации
Испанец из Aston назвал потрясающим пятый результат, показанный в субботу в Бахрейне
От Фернандо Алонсо после отличной скорости в тренировках ждали на первом Гран При нового сезона Ф1 борьбы за поул. В субботу испанский ветеран уступил соперникам из Red Bull и Ferrari, но опередил всех остальных – он будет стартовать пятым.
Двукратный чемпион мира превзошел и Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом, и своего напарника Лэнса Стролла, и всех пилотов команд-середняков.
На вопрос Motorsport.com, реально ли будет в воскресенье побороться за подиум, он ответил: «Давайте посмотрим. Но я просто смеюсь внутри себя. В первой гонке мы будем бороться за подиум… это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Но в чем можно не сомневаться – исторически машина Aston Martin очень здорово работает с резиной. Так что если у нас появится возможность, мы непременно ей воспользуемся».
Он добавил: «После тренировок мы поняли, что будем четвертыми или пятыми. Это потрясающее ощущение. Весь уик-энд получается для нас каким-то нереальным, просто не верится, что машина едет настолько здорово в каждой сессии.
В квалификации мы рассчитывали проиграть Red Bull примерно полсекунды. Так в итоге и вышло».
Отставание Фернандо составило 0,628 секунды. Он признался, что в Aston Martin не допускали даже мысли, что смогут опередить Mercedes.
«Это очень необычное ощущение – мы будем стартовать пятыми, при этом зная, что есть возможность подняться еще выше, – сказал Фернандо. – Мы полагали, что три топ-команды будут вне досягаемости, если вспомнить их силу в прошлом году. Мы не надеялись на большее, чем лидерство в средней группе.
А теперь мы собираемся биться с Ferrari за подиум.
Теперь надо продолжать работу и не витать в облаках. Не допускать ошибок. Хорошо стартовать и хорошо проводить пит-стопы. Но пока все идет в полном соответствии с нашими мечтами».
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