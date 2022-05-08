Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Уже в четверг перед стартом Гран При Майами на новой трассе у стадиона «Хард Рок» пришлось ремонтировать асфальт, а в пятницу эту процедуру потребовалось повторить.

После квалификации все гонщики были едины во мнении, что вне единственной траектории покрытие засыпано кусочками асфальта, а потому вообще не обеспечивает сцепления. Это навело многих на мысль, что гонка едва ли станет яркой – особенность полотна сделает обгоны соперников практически невозможными.

«Этот асфальт – просто какая-то шутка, – выразил общее мнение Серхио Перес из Red Bull, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Гонка будет сложной. Кто-то обязательно допустит ошибки, потому что нас просто поставили в такую ситуацию».

Фернандо Алонсо добавил: «Вне траектории ты едешь словно по щебню, что вызывает большие трудности. Мы еще в прошлом году говорили, что это покрытие не соответствует стандартам Ф1.

Но нас никто не послушал. В этот раз он нас требуют хорошее шоу, но к будущему году все это надо переделать. В нынешнем виде гоняться сложно».

Читайте также: Окон раскритиковал FIA после удара в стену с перегрузкой 51g

Схожую мысль высказал и Даниэль Риккардо: «Если ты съезжаешь с траектории, то съезжаешь и в целом с гоночной трассы.

Вместо того, чтобы получить интересную задачу [с разнообразными траекториями], мы получили единственную линию, где есть какой-то зацеп. Не буду врать и говорить, что мне нравится такое покрытие».

Другой пилот McLaren Ландо Норрис добавил: «От жары все становится еще хуже. Мы приехали на гонку, где так много болельщиков, и каждый ждет потрясающей гонки. Но они использовали новый вид асфальта, который не пробовали прежде – и получили вот это.

С таким покрытием мы не сможем обеспечить качественное шоу. Не сможем гоняться. Вина не наша, но невероятно обидно».

В 1985 году Формуле 1 пришлось отменить гонку в Бельгии именно из-за того, что прямо по ходу уик-энда на трассе в Спа стал разрушаться свежеуложенный асфальт.