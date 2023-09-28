«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

После старта чемпионата-2023, когда Серхио Пересу удалось на коротком отрезке всерьез и по-настоящему конкурировать с действующим чемпионом мира, гонщик оказался в глубокой тени своего партнера по команде.

Победив в Джидде и Баку, Перес с тех пор ни разу не был на вершине призового подиума, пока Макс шел от победе к победе. На недавнем Гран При Японии Серхио и вовсе впервые в нынешнем сезоне не добрался до финиша: после контакта с Льюисом Хэмилтоном на стартовом разгоне он поехал на ремонт, откатился назад и вторично попал в аварию при попытке отыграть позиции.

Эксперт Sky Sports Дэймон Хилл поделился своим мнением о том, как Перес и Red Bull оказались в ситуации, из которой сложно отыскать хороший выход.

«Что-то пошло не так, и его проблемы начались уже в первом повороте, – сказал британец о гонке Серхио в подкасте F1 Nation. – Это привело к разочарованию, после которого дела шли все хуже и хуже. Его атака на [Кевина] Магнуссена выглядела жестом отчаяния – или, возможно, свидетельством раздражения».

Хилл добавил: «Перес не может позволить себе такие выступления. Насколько мне известно, команда сейчас изо всех сил ищет Максу нового ведомого. Они прекрасно понимают, что равного ему гонщика найти практически нереально.

Вспомните время, когда Михаэль Шумахер доминировал в Ferrari, и никому из напарников не удавалось справиться с ролью его напарника. В то время [технический директор команды] Росс Браун говорил выступавшему за Скудерию Эдди Ирвайну: "Послушай, ты не сможешь обогнать его. Просто выступай так хорошо, как можешь".

Уверяю вас, это едва ли не самая ужасная вещь, которая может услышать гонщик. Каждый из нас рано или поздно встречает соперника, обладающего уникальными качествами и, приходится признать, превосходящего тебя самого. Избежать этого можно, только если ты Сенна, Хэмилтон или Ферстаппен – а в старые времена это были [Хуан-Мануэль] Фанхио и Джим Кларк.

Это те, кого невероятно сложно обогнать. И если ты будешь просто держаться поблизости за таким пилотом, для команды это станет отличной работой».

Ферстаппен еще не гарантировал себе третий титул чемпиона мира, но почти точно сделает это по итогам субботнего спринта на ближайшем Гран При в Катаре.

Дэймон Хилл, эксперт Sky TV Фото: Марк Саттон / Motorsport Images