«Это решаю я, а не Хорнер». Марко прокомментировал слухи о своем увольнении

Так как спортивная интрига в нынешнем сезоне Ф1 иссякла уже давно, гоночным медиа не терпится придумать какую-то сенсацию, которая позволила бы удержать внимание болельщиков.

В паузе между Гран При Катара и США в профильных СМИ начали появляться публикации о том, что в руководстве команды Red Bull Racing якобы возникли серьезные разногласия.

Связаны они словно бы с тем, что гоночный консультант Хельмут Марко настаивает на скорейшем разрыве контракта с Серхио Пересом, тогда как руководитель команды Кристиан Хорнер собирается оставить мексиканца до конца 2024 года, как планировалось изначально.

При некотором изучении оказалось, что первоисточником таких сплетен является бразильская телекомпания Globo, которая показывает Формулу 1 у себя в стране.

В материале указывается, что противоречия между Хорнером и Марко копились уже давно, а сейчас эта история вышла на новый уровень. На этой неделе, как будто бы, должна состояться встреча с большими боссами концерна, по итогам которой 80-летний консультант даже может быть отправлен в отставку.

За комментариями к самому австрийцу обратился телеканал Oe24.

«Никакой встречи на этой неделе не будет, – заявил Марко. – Мой контракт действует до конца будущего года, а когда я прекращу свою работу и покину пост – решать только мне, а вовсе не господину Хорнеру».

На вопрос об отношениях с главой RBR он дал понять, что обострение действительно имеет место: «Это правда, сейчас (после смерти основателя команды Дитриха Матешица прошлой осенью – прим.ред.) все стало иначе. И люди пытаются перераспределить баланс власти».

В материале Globo упоминалось, что Марко поставил Пересу ультиматум об увольнении, если гонщик не сможет завершить сезон на втором месте.

«Про Переса могу сказать только одно: никакого ультиматума нет, – сказал консультант. – Мы и так выигрываем слишком часто. На самом деле, наши достижения сейчас таковы, что их сложно описать словами.

При этом несомненно, что Макс Ферстаппен добивается большего, ведь он необыкновенный гонщик».

Австриец продолжил: «Макс подтвердил свою лояльность и останется с нами надолго. С момента нашего первого разговора, когда ему было 15 лет, между нами сложились особенные отношения.

И теперь я с нетерпением жду Остина: надеюсь, мы сможем отпраздновать там его 50-ю победу на Гран При».

Ферстаппен выиграл 14 из 17 этапов нынешнего сезона Ф1, тогда как Перес победил всего дважды в самом начале чемпионата. Контракт голландца с Red Bull заключен до конца 2028 года.