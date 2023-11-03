«Это ради шоу, а не для гонок». Ферстаппен откровенно высказался о Лас-Вегасе

Всего через две недели стартует Гран При Лас-Вегаса на уличной трассе в самом центре мировой столицы казино. Вложения в проект уже составили $240 млн – на эти деньги, в частности, построили стационарный комплекс боксов и паддок.

Саму трассу протяженностью 6,2 км подготовить намного сложнее, так как улицы города постоянно используются для местного движения. Она обретет окончательный вид только в преддверии уик-энда Гран При.

Тем временем в Бразилии Макса Ферстаппена спросили, чего он ожидает от нового этапа. «Прежде всего, если посмотреть на конфигурацию, я считаю, что все это сделано в большей степени ради шоу, а не для гонок.

Хотя, должен признать, я не слишком задумываюсь обо всем этом. Приеду на место – и буду делать свою работу, как и всегда».

На вопрос, похожа ли эта трасса на Монако, пилот Red Bull ответил: «Да, но у Монако есть богатейшая история гонок и самого города. Все хотят хоть раз в жизни побывать в Монако. Так что сравнивать тут неправильно».

Кольцо в Лас-Вегасе представляет собой несколько длинных прямых, соединенных 90-градусными поворотами. Лишь после старта пилотов ждет медленная шпилька.

Фото: Liberty Media Трасса Ф1 в Лас-Вегасе

Алекс Элбон из Williams назвал американскую трассу слишком простой.

«Если говорить о конфигурации, выучить ее совсем несложно, – объяснил он. – Но мне кажется, она интересная. Тут есть несколько связок поворотов, где будет непросто избежать блокировки колес. Нашей машине это не очень подходит.

Также интересно будет увидеть, насколько ровным там окажется асфальт, как они справились с этой частью работы.

Если говорить о гонке, то я жду большого числа обгонов. Из того, что я проехал [на симуляторе], можно говорить о множестве точек для обгона. Прямые невероятно длинные.

В особенности это касается участка после первого поворота, в котором будет несложно удержаться за соперником. Так что обгонов будет много».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги и Адам Купер