«Это последний». Вольф о новом моторе Хэмилтона

Накануне начала Гран При Бразилии команда Mercedes установила на автомобиль Льюиса Хэмилтона новый двигатель внутреннего сгорания – из-за чего гонщик потеряет 5 позиций на стартовой решетке воскресной гонки. Это уже вторая внеплановая замена мотора для действующего чемпиона мира (первая имела место три этапа назад, в Турции). Напарник британца Валттери Боттас осуществил уже три таких замены – в то время как главные соперники чемпионской команды, Макс Ферстаппен и Серхио Перес из Red Bull, провели только по одной.

Неудивительно, что ведущие британского телеканала Sky Sports, пообщавшиеся с руководителем команды Тото Вольфом сразу после окончания первой пятничной тренировки, прежде всего поинтересовались именно ситуацией с силовыми агрегатами.

«Мы рассчитываем, что этот мотор будет последним для Льюиса в нынешнем году, – ответил Вольф. – Больше менять двигатели не планируем.

Причина замены все та же: мы видим, что характеристики моторов заметно ухудшаются от одного уик-энда к другому. И степень этого ухудшения заметно сильнее, чем в предыдущие два года. А с причинами происходящего разобраться пока не можем. Если бы мы не осуществили замену, на двух последних гонках просто провалились бы.

Мы провели несколько циклов компьютерной симуляции – и пришли к выводу, что логичнее всего будет осуществить замену именно здесь. Трасса в Саудовской Аравии [где длинные прямые явно облегчат обгоны] сама по себе тоже выглядит хорошим вариантом – но гонка в Джидде будет предпоследней, и к тому времени использовавшийся в Мехико мотор слишком сильно потерял бы в мощности».

По словам Вольфа, в оставшихся Гран При сезона в распоряжении Хэмилтона будут только два мотора – «турецкий» и нынешний «бразильский».