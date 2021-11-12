«Это последний». Вольф о новом моторе Хэмилтона
Руководитель Mercedes признал, что команда до сих пор не знает причин потери двигателем мощности по мере набора пробега
Накануне начала Гран При Бразилии команда Mercedes установила на автомобиль Льюиса Хэмилтона новый двигатель внутреннего сгорания – из-за чего гонщик потеряет 5 позиций на стартовой решетке воскресной гонки. Это уже вторая внеплановая замена мотора для действующего чемпиона мира (первая имела место три этапа назад, в Турции). Напарник британца Валттери Боттас осуществил уже три таких замены – в то время как главные соперники чемпионской команды, Макс Ферстаппен и Серхио Перес из Red Bull, провели только по одной.
Неудивительно, что ведущие британского телеканала Sky Sports, пообщавшиеся с руководителем команды Тото Вольфом сразу после окончания первой пятничной тренировки, прежде всего поинтересовались именно ситуацией с силовыми агрегатами.
«Мы рассчитываем, что этот мотор будет последним для Льюиса в нынешнем году, – ответил Вольф. – Больше менять двигатели не планируем.
Причина замены все та же: мы видим, что характеристики моторов заметно ухудшаются от одного уик-энда к другому. И степень этого ухудшения заметно сильнее, чем в предыдущие два года. А с причинами происходящего разобраться пока не можем. Если бы мы не осуществили замену, на двух последних гонках просто провалились бы.
Мы провели несколько циклов компьютерной симуляции – и пришли к выводу, что логичнее всего будет осуществить замену именно здесь. Трасса в Саудовской Аравии [где длинные прямые явно облегчат обгоны] сама по себе тоже выглядит хорошим вариантом – но гонка в Джидде будет предпоследней, и к тому времени использовавшийся в Мехико мотор слишком сильно потерял бы в мощности».
По словам Вольфа, в оставшихся Гран При сезона в распоряжении Хэмилтона будут только два мотора – «турецкий» и нынешний «бразильский».
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