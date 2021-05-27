Вопрос адаптации пилотов в новых командах этой весной стал одной из главных тем Формулы 1. Победители Гран При и чемпионы мира явно испытывают проблемы с незнакомой техникой и не могут оперативно решить их.

Недавний Гран При Монако в этом отношении стал очень позитивным для Себастьяна Феттеля и Карлоса Сайнса, но весьма отчетливо обозначил сложности Даниэля Риккардо. Австралиец считается одним из главных специалистов по этапу в княжестве – в его активе два поула и победа на этой трассе.

Но в минувший уик-энд Даниэль выступил на совершенно ином уровне: стартовал 12-м и на этой же позиции завершил гонку – при этом отстав на круг от своего партнера по McLaren Ландо Норриса, который поднялся на подиум.

Такая форма Риккардо заинтересовала Джолиона Палмера, который в недавнем прошлом сам выступал в Ф1, а сейчас помогает BBC в качестве аналитика.

«Что-то не так, все это очень странно, – отметил 31-летний британец в подкасте "Клетчатый флаг". – Да, позади всего пять гонок, а для точных оценок требуется больше. Также стоит помнить, что в Барселоне он смотрелся здорово и опередил Ландо – и даже на первом этапе в Бахрейне был быстрее в квалификации.

Но в этот уик-энд форма Даниэля озадачила. Очень странно было видеть, насколько серьезные сложности он испытывал. Казалось, что все это осталось позади после Имолы – там у него все шло не очень, он отставал от Норриса и на сырой, и на сухой трассе. Но в тот момент сложности были у всех, кто осваивался в своих командах – однако уже сложилось впечатление, что за прошедшее время эта история уже осталась позади.

Прошла пара гонок – и вот Феттель блистательно проехал за Aston Martin, став пятым. Он уже догнал Стролла и часто оставляет того позади.

Перес уже в Имоле квалифицировался на первый ряд – правда, в этот раз [в Монако] у него вновь все было плохо. Но гонка вышла сильной, уже видно, что он все больше осваивается. И хотя тут есть вопросы, он в любом случае куда ближе к Ферстаппену, чем Риккардо к Норрису».

Палмер добавил: «Если говорить о сложностях, то Риккардо сейчас где-то на уровне Алонсо. Но Фернандо не выступал пару лет – и действительно ли он по-прежнему хорош? Это вопрос.

С Даниэлем никаких вопросов нет – он точно хорош. А в Монако был просто великолепен на протяжении последних лет. Но сейчас он остался очень далеко позади. И это крайне странно».