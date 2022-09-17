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Алексу Элбону пришлось прервать выступление на итальянском этапе Формулы 1 в субботу утром, когда гонщик Williams почувствовал ухудшение самочувствия. Медики диагностировали у него воспаление аппендикса и провели операцию.

По ходу хирургического вмешательства из-за проблем с анестезией возникли осложнения, но уже во вторник англо-тайского пилота выписали из больницы. У него есть меньше трех недель на восстановление перед следующим этапом, который пройдет в начале октября в Сингапуре.

В пятницу вечером Алекс опубликовал в социальных сетях видео, где рассказал о своем состоянии – и допустил, что не сможет выступить в Сингапуре.

«В целом я в порядке, – отметил пилот. – В субботу возникли небольшие сложности, но доктора отлично справились. Я благодарен им за то, что вновь здоров и уже во вторник смог выписаться из больницы. С того времени я остаюсь в Монако.

Моя цель – быть в готовности к Сингапуру. Это непростая задача, так как местная трасса – одна из самых сложных [в плане физической нагрузки]. Так что будет нелегко, но давайте ставить серьезные цели и смотреть, что из этого выйдет. Надеюсь, до встречи в Сингапуре».

Если Элбон все же не сможет выступить на «Яс-Марине», его вновь заменит Ник де Врис, который уже наделал шуму своим выступлением в Монце, где финишировал девятым.

Сам голландец подлил масла в огонь, написав в пятницу в социальных сетях: «Огромное спасибо всем за поддержку. Очень жду возвращения и готовлюсь к Сингапуру».

Стоит отметить, что уже через неделю после городского этапа в Сингапуре Формула 1 проведет первый с 2019 года уик-энд в Японии. Если восстановление Элбона затянется, возможно, ему придется пропустить и эту гонку.

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