На следующей неделе Формула 1 определится, будет ли реализован план Red Bull, предусматривающий полный запрет на доработку двигателей с 2022 года. В случае позитивного решения команда из Милтон-Кинса сможет самостоятельно производить моторы на оборудовании покидающей Ф1 Honda.

Участвовать в голосовании будут представители других команд – по словам гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, для утверждения достаточно будет простого большинства, шести голосов из десяти. Однако уверенности в положительном исходе нет: для Renault и Ferrari важно продолжать дорабатывать собственные моторы, а в Mercedes отметили готовность поддержать проект лишь «в интересах Формулы 1».

Тем временем у Red Bull появился мощный союзник. Новый босс Ф1 Стефано Доменикали высказался за заморозку, причем попросил решить вопрос с ней как можно скорее.

На соответствующий вопрос по ходу недавней медиа-конференции итальянец ответил: «Нет сомнений, что принятие решения о заморозке моторов очень важно. И я бы не сказал, что только для Red Bull.

Это нужно всей Ф1, так как, по состоянию на настоящий момент, доработки в любом случае планируется запретить с 2023-го.

Мы хотим одобрения более раннего срока, так как это позволит сберечь средства, которые производители и команды смогут инвестировать в разработку новых двигателей. И для многих производителей это приоритетный вопрос».

Формула 1 перейдет на силовые установки следующего поколения с 2026 года. Они будут идейно схожи с существующими, однако претерпят ряд изменений. В частности, запланирован отказ от тепловых мотор-генераторов MGU-H.

Доменикали отметил: «Сейчас диалог продвигается в верном направлении. Не хочу говорить о каких-то ожиданиях, но уверен, что все понимают важность происходящего.

Определенно, это один из ключевых вопросов. И надеюсь, что все отдают себе отчет – такой вариант будет наилучшим выходом не только для Red Bull, но и для всей Формулы 1».

Решение, принятое Комиссией Ф1. потребует утверждения Всемирным советом по автоспорту, заседание которого состоится 21 февраля. Но нет ни малейших сомнений в том, что выбор команд Ф1 будет утвержден чиновниками.