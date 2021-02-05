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Формула 1 / Новость

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

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«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Решающее заседание Комиссии Ф1, которое даст ответ на вопрос о заморозке силовых агрегатов, состоится 11 февраля

На следующей неделе Формула 1 определится, будет ли реализован план Red Bull, предусматривающий полный запрет на доработку двигателей с 2022 года. В случае позитивного решения команда из Милтон-Кинса сможет самостоятельно производить моторы на оборудовании покидающей Ф1 Honda.

Участвовать в голосовании будут представители других команд – по словам гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, для утверждения достаточно будет простого большинства, шести голосов из десяти. Однако уверенности в положительном исходе нет: для Renault и Ferrari важно продолжать дорабатывать собственные моторы, а в Mercedes отметили готовность поддержать проект лишь «в интересах Формулы 1».

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Тем временем у Red Bull появился мощный союзник. Новый босс Ф1 Стефано Доменикали высказался за заморозку, причем попросил решить вопрос с ней как можно скорее.  

На соответствующий вопрос по ходу недавней медиа-конференции итальянец ответил: «Нет сомнений, что принятие решения о заморозке моторов очень важно.  И я бы не сказал, что только для Red Bull. 

Это нужно всей Ф1, так как, по состоянию на настоящий момент, доработки в любом случае планируется запретить с 2023-го. 

Мы хотим одобрения более раннего срока, так как это позволит сберечь средства, которые производители и команды смогут инвестировать в разработку новых двигателей. И для многих производителей это приоритетный вопрос».

Формула 1 перейдет на силовые установки следующего поколения с 2026 года. Они будут идейно схожи с существующими, однако претерпят ряд изменений. В частности, запланирован отказ от тепловых мотор-генераторов MGU-H.

Доменикали отметил: «Сейчас диалог продвигается в верном направлении. Не хочу говорить о каких-то ожиданиях, но уверен, что все понимают важность происходящего. 

Определенно, это один из ключевых вопросов. И надеюсь, что все отдают себе отчет – такой вариант будет наилучшим выходом не только для Red Bull, но и для всей Формулы 1».

Решение, принятое Комиссией Ф1. потребует утверждения Всемирным советом по автоспорту, заседание которого состоится 21 февраля. Но нет ни малейших сомнений в том, что выбор команд Ф1 будет утвержден чиновниками.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Джонатан Нобл

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