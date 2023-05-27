«Это не возвращение». Феттель впервые в сезоне приехал на Гран При
Себастьян с семьей в пятницу побывал в Монако – но заверил, что сделал это только по приглашению Стефано Доменикали
Завершив карьеру в конце 2022 года, Себастьян Феттель словно разорвал все связи с Формулой 1. В отличие от многих своих коллег, немецкий гонщик не стал экспертом на одном из телеканалов, не открыл своего блога или подкаста.
Более того, он ни разу за прошедшие месяцы не побывал в паддок. Лишь в Монако эта традиция была нарушена – четырехкратный чемпион приехал в пятницу по ходу Гран При в компании своей семьи, у его отца Норберта как раз был день рождения.
Себа заметили в обществе своего старого соперника Льюиса Хэмилтона, также он заходил в бывшую команду Aston Martin.
Феттель рассказал, что вернулся в Ф1 исключительно из-за приглашения главы чемпионата Стефано Доменикали.
«Да, мне не хватает всего этого, но я приехал сюда не потому, что соскучился по Формуле 1, – приводит его слова Bild. – Я здесь лишь из-за приглашения Стефано.
У меня все в порядке, я отлично провожу время в кругу семьи, оно пролетает незаметно. Намного лучше, когда не приходится постоянно куда-то летать или ездить по делам.
Пока я очень доволен своим решением [завершить карьеру]. Хотя, конечно, скучаю по соперничеству и напряженной борьбе».
Вечером того же дня Феттель вновь уехал из Ф1.
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