«Это не возвращение». Феттель впервые в сезоне приехал на Гран При

Завершив карьеру в конце 2022 года, Себастьян Феттель словно разорвал все связи с Формулой 1. В отличие от многих своих коллег, немецкий гонщик не стал экспертом на одном из телеканалов, не открыл своего блога или подкаста.

Более того, он ни разу за прошедшие месяцы не побывал в паддок. Лишь в Монако эта традиция была нарушена – четырехкратный чемпион приехал в пятницу по ходу Гран При в компании своей семьи, у его отца Норберта как раз был день рождения.

Себа заметили в обществе своего старого соперника Льюиса Хэмилтона, также он заходил в бывшую команду Aston Martin.

Феттель рассказал, что вернулся в Ф1 исключительно из-за приглашения главы чемпионата Стефано Доменикали.

«Да, мне не хватает всего этого, но я приехал сюда не потому, что соскучился по Формуле 1, – приводит его слова Bild. – Я здесь лишь из-за приглашения Стефано.

У меня все в порядке, я отлично провожу время в кругу семьи, оно пролетает незаметно. Намного лучше, когда не приходится постоянно куда-то летать или ездить по делам.

Пока я очень доволен своим решением [завершить карьеру]. Хотя, конечно, скучаю по соперничеству и напряженной борьбе».

Вечером того же дня Феттель вновь уехал из Ф1.